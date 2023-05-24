«Проняло до глубины души»: в Новосибирске прошел необычный спектакль

22 мая в Концертном зале «Евразия» прошел музыкальный военно-патриотический спектакль в исполнении детей и подростков. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

22 мая в Новосибирске прошел музыкальный военно-патриотический спектакль в исполнении детей и подростков. Они рассказали полному залу своих сверстников о детях - героях Великой Отечественной войны. На финальных песнях ряды вспыхнули фонариками мобильных, публика подпевала стоя, а в глазах мальчишек и девчонок заблестели слезы.

Каждая история пробирала зрителей до дрожи. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«НАШИ ДЕТИ-АКТЕРЫ САМИ ПЕРЕЖИВАЮТ ТО, О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ЗРИТЕЛЮ»

Спектакль является частью большого проекта под названием «Дети спасают детей». Его смысл в том, что в постановке участвуют дети, а часть сборов идет на благотворительность.

- Премьера спектакля была в прошлом году: мы его задумали и реализовали к самому, наверное, главному празднику нашей страны - к 9 Мая. Особенность постановки в том, что дети играют и рассказывают простым языком о детях-героях, о тех, кто вместе со своими братьями, сестрами, отцами, дедами защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, - рассказала «Комсомольской правде» режиссер спектакля Юлия Борисова. - Это очень важно сейчас, когда история повсеместно переписывается, а современные дети не знают, кто такая Зоя Космодемьянская, не знают произведений, на которых воспитывалось наше поколение.

Слева направо: режиссер спектакля Юлия Борисова, члены региональной Общественной палаты Ирина Хапко и Тамара Конова. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

По словам режиссера, в спектакле заняты участники и победители проектов «Голос. Дети», «Новая волна», «С добрым утром, малыши!», «Дельфийские игры», «Детское Евровидение» и других. Они объединили свои таланты в молодежное творческое объединение «НеПросто#Дети» под руководством двух активных мам: Галины Текуновой и Елены Николаевой.

- Какой отклик вы получили после первых выступлений?

- Самое частое, что слышим после постановки: «проняло до глубины души», «я полспектакля ревел», «его невозможно смотреть без слез». Это очень важно, потому что театр - всегда катарсис, переживание. Такой реакции добились наши дети-актеры, потому что они пропускают все это через себя и сами переживают то, о чем рассказывают зрителю.

Игра актеров и спецэффекты полностью погружали в атмосферу спектакля. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ РОЖДАЕТСЯ ИЗ СОСТРАДАНИЯ»

Спектакль начинается со сцены, в которой современные подростки тяжко вздыхают после слов учительницы о том, что сейчас будет урок мужества. А после ты просто не замечаешь, как растворяешься в звуках и эмоциях. Слышишь всхлипывания с задних рядов и сам растираешь по лицу слезы…

По словам члена Общественной палаты Новосибирской области Ирины Хапко, такое мероприятие важно не только для нашего города, но и для всей России. Именно поэтому региональная Общественная палата его поддерживает.

- Общественная палата - это представители общества из всех уголков Новосибирской области, активные люди. Мы сейчас замечаем активное возрождение всех хороших русских традиций: возрождение семьи, традиций, когда дети воспитывались в понимании любви к своей Родине. Если мы говорим о любви к Родине, то это чувство рождается из сострадания, из чувства понимания того, что кому-то плохо, и желания ему помочь. Если дети испытывают желание помочь и сострадание, они понимают, что такое Родина, это становится важной частью их жизни. Мы можем быть уверены, что участники этого спектакля, эти маленькие представители нашего общества, будут его хорошими гражданами. Им небезразлична их Родина, и любовь к ней проявляется не только в словах, но и в поступках, - убеждена Ирина Хапко. - Сейчас мы наблюдаем уникальный момент, когда сами родители, дети, педагоги по собственному почину помогают другим детям увидеть Россию в другом качестве. Они своим примером показывают ребятишкам, которые пришли смотреть этот концерт, как обычные дети могут помогать стране своими действиями. Ведь если сейчас средства, собранные от продажи билетов, дети отдают на помощь детям Донбасса, они уже возрождают Россию. Когда в обществе возникают подобные беспрецедентные акции в отношении любви к своей Родине, считаю, что Общественная палата должна это поддерживать и масштабировать! Дети - наше будущее. Очень ценно, что есть люди, которые организуют детей, видят их таланты, вовремя поддерживают и направляют, особенно в Год педагога и наставника в России.

Видеорядом со сцены шли истории юных героев Великой Отечественной. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

Ирина Хапко вручила благодарственные письма региональной Общественной палаты руководителям проекта, режиссеру и коллективу молодежного творческого объединения «НеПросто#Дети».

Председатель комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Общественной палаты Новосибирской области Виктор Крикунов отметил, что этот проект определенно нужен, потому что вызывает у школьников чувство гордости за свой народ-победитель. А член комиссии по культуре, духовно-нравственному воспитанию и межнациональным отношениям региональной палаты Тамара Конова высоко оценила художественное воплощение спектакля.