«Юля, жги!»: новосибирцы пожаловались на громкую музыку и драки под окнами по ночам

Под окнами постоянно играет музыка и собираются толпы. Фото: скриншот из видео

Жильцы домов по улице Геодезической и проспекту К. Маркса уже 5 лет не спали крепким сном, а от русской попсы у них нервно подергивается глаз. Всему виной шумные компании, собирающиеся под их окнами. Жильцы регулярно звонят в полицию, но бесконечные пати не прекращаются. Недовольных жильцов выслушала корреспондент КП-Новосибирск.

Рядом с домами, возле которых устраиваются регулярные вечеринки, находятся бары. Отчасти причина бессонных ночей жителей именно в этом. Тусовщики частенько выходят из ночных заведений и продолжают гудеть во дворах.

- Напротив нашего дома сразу два бара. Люди выходят из одного заведения, плавно перемещаются в другое. Выходят оттуда с алкоголем и начинают галдеть на улице. Громко включают музыку в машинах, танцуют, орут матом, дерутся, - рассказала КП-Новосибирск жительница дома на улице Геодезической. - У нас нет претензий к барам - только к людям, которые тусуются возле них.

С наступлением ночи дома горожан начинают содрогаться от громкой музыки и попыток гуляк подпеть и поорать.

- Был случай, когда под окнами собралась пьяная компания. Опять громкая музыка, крики. Одна женщина залезла на капот машины, начала пить из горла и танцевать, а ей кричали: «Юля, жги!» Жгла эта Юлия часа полтора, не меньше. Концерт, естественно, продолжался под музыку и крики ее фанатов, - вспоминает одна из жительниц дома.

По словам горожан, полиция приезжает во двор почти каждый день. Только никаких результатов это не дает.

- Полиция приезжает, мы пишем заявления, но тише все равно не становится. Как будто замкнутый круг. Мы даже писали коллективное обращение, просили, чтобы там установили какой-то стационарный пункт полиции и чтобы там ночами дежурили сотрудники, - говорят новосибирцы. - Вот сегодня, в ночь на 25 мая, опять громко играла музыка. Снова вызывали полицию.

В ГУ МВД России по Новосибирской области факт вызова полиции подтвердили.

- Вызов поступил в 4 часа утра. Одна из жительниц дома жаловалась на громкую музыку из машины. На место приехал экипаж полиции. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Что может грозить нарушителям тишины и покоя? Этот вопрос «Комсомолка» задала юристу Михаилу Спиридонову.

- Есть закон Новосибирской области об административных правонарушениях. Он предусматривает ответственность за нарушение тишины с 22.00 до 6.00. Человеку могут выписать штраф до 1500 рублей, а если тишина будет нарушена повторно, то штраф составит 2500 рублей, - прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов, юрист.

Но даже если оштрафовать всех полуночников, решит ли это проблему?

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