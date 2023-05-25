«Долбились ко мне в дом»: единственный житель заброшенного села в сибирской глубинке заявил о нападении браконьеров

Евгений живет в области. Фото: предоставлено Евгением

Житель деревни Новоалександровка заявил, что на него напали. По его словам, компания молодых рыболовов-охотников наведывается в село каждый год. В апреле между ним и приезжими произошел конфликт из-за убитой косули. Как говорит пенсионер, чуть позже «гости» выпили и начали ломиться к нему в дом. Он написал заявление в полицию: боится за свою жизнь, так как он единственный житель деревни и, случись что, помощи просить не у кого. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

63-летний Евгений* живет в деревне Новоалександровка Колыванского района. Кроме него жителей там не осталось. Основные соседи - косули, лоси да медведи.

- Я живу в этой деревне около 40 лет. Раньше руководил подсобным хозяйством, потом все рассыпалось, люди разъехались, деревня распалась. Я остался один. За продовольствием езжу в Колывань на своей машине. Телефон под рукой. Вода - в колодце. Я не отшельник, но так вышло, что живу в этой деревне один, - рассказал КП-Новосибирск Евгений. - А последние несколько лет сюда катается компания - то на рыбалку, то на охоту. Заняли какой-то пустой дом - мне не жалко. Первое время я к ним особых претензий не имел, как-то даже помогал то из колеи вылезти, когда застрянут, то еще что.

Первый конфликт между новенькими и пенсионером случился 21 апреля. Евгений говорит, собирался в тот день ехать раскидывать прикормочные солончаки для косуль и лосей.

- Дорога там одна, и я увидел, что на ней лежит косуля без головы. Крепкая такая. Вообще-то отстрел в это время запрещен. Браконьерство это. Еще и тушу вот так бросили… Я проехал мимо, сделал свои дела и вернулся домой. После ко мне постучался один из их компании с каким-то вопросом. Ну я и сделал замечание про косулю, - говорит мужчина. - А через 1,5 часа они давай ко мне пьяные в дом долбиться: орали, чтобы показал документы на мое оружие, разрешение на охоту. Кричали, что служат в силовых структурах.

Евгений не пустил никого в дом, закрыл его и уехал в Новосибирск - там у него живет сын. Возвращаться в свой дом боится, написал заявление в полицию, но нападавших не поймали.

- В полицию меня вызывали, я давал показания. Пока я опасаюсь возвращаться домой: вдруг все повторится? Вынужден жить у сына в Новосибирске, - объясняет Евгений.

КП-Новосибирск отправила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы подробнее разобраться в ситуации. В ведомстве подтвердили, что Евгений действительно сообщал в полицию и об убитой косуле, и о нападении.

- 22 апреля в отделение МВД России по Колыванскому району поступило сообщение, что 21 апреля в лесу за одной из деревень было найдено место забоя сибирской косули. В ходе опроса гражданин, подавший заявление, высказал предположение, кто мог это сделать. Егеря в ходе проверки место забоя не обнаружили, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

В пресс-службе отметили, что заявление о том, что эти же люди ломились в дом к Евгению, поступило только 12 мая.

- После проведения проверки, выяснения всех обстоятельств произошедшего вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием событий преступлений, - указано в ответе полиции.

Видимо, раз у пенсионера нет никаких фактических данных о незваных гостях - ни фото, ни фамилий, ни номеров машин, на которых они приезжали, - в полиции не смогли установить личности нападавших.

Пока Евгений не придумал, как и где ему жить дальше. Говорит, на лето решил остаться в городе.

* Имя изменено по просьбе героя публикации.

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