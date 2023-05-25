Гольфы из гипюра, мини и «копытца»: что носили выпускники на последних звонках в нулевых

Мода нулевых очень отличается от современной. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

25 мая - традиционный день проведения последних звонков в России. Одиннадцатиклассницы в форме и бантиках идут на линейки. Кажется, что на последние звонки у выпускников всегда была одинаковая форма - черное платье и белый фартук. Но это не так. Что в нулевых надевали школьницы, рассказала стилист Екатерина Бочкарева, рассматривая фото из архива КП-Новосибирск.

«ФОРМУ ОТМЕНИЛИ, НА ФАРТУК ДЕНЕГ НЕ БЫЛО»

- Школьную форму отменили в 1994 году, и покупать ее специально к празднику уже никто не спешил. Да и денег у многих просто не было, так что на последний звонок приходили в своей обычной школьной одежде, - объяснила КП-Новосибирск Екатерина Бочкарева. - Я помню свой последний звонок в 1998 году: мы с одноклассницами просто договорились надеть светлый верх и темный низ.

Гипюровые фартуки, которые вернулись на линейки только в начале нулевых, тогда считались роскошью.

Надевали фартуки поверх повседневной школьной одежды. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

- Отношение к школьной форме на последних звонках поменялось, она стала восприниматься просто как праздничный костюм. Вот и фартучки старались сделать понаряднее: шили их из гипюра - дорогой и модной в то время ткани, - рассказывает Екатерина. - А надевали их поверх каких-то платьев, блузок, которые носили и на уроки.

Сейчас чаще можно увидеть стилизацию под советскую форму, когда выпускницы на последний звонок наряжаются в стиле школьниц 1970 - 1980-х.

Эмоций у выпускников было хоть отбавляй. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

«ГОЛЬФЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»

Еще один непременный атрибут на школьной линейке в нулевых - гипюровые гольфы.

- Гольфы тоже хотели покрасивее, поэтому использовали тот же гипюр, - говорит стилист. - Потом несколько лет в моде были носочки, а сейчас снова вернулись гольфы. Конечно, гипюровые на современной линейке выглядели бы странно: сейчас предпочитают однотонные гольфы или со спокойным рисунком.

Гипюровые гольфы - непременный атрибут последнего звонка. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Другой задержавшийся аксессуар - белые банты.

- В нулевых были модными резинки и заколки с небольшими бантами - сейчас они уже неактуальны. Если выпускницы и делают банты, то в основном из обычных лент, - продолжает Екатерина.

Резинки и заколки с бантами были популярны. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

«ВСЕ ПОКОРОЧЕ»

- В начале нулевых модно было носить мини, чтобы максимально оголить тело. Наверняка на фото вы обращали внимание, сколько девушек надевали фартуки поверх коротких юбок, - уточняет Екатерина Бочкарева.

Школьницы в мини привлекали внимание парней. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

С рукавами на блузках тоже беда.

- Они были чересчур короткими, «резали» руку даже самым стройным девушкам. Ужасно смотрелись и приталенные короткие пиджаки, которые «резали» фигуру, - добавляет Екатерина. - Сейчас выбирают модели с полуприлеганием, чтобы расстояние между вещью и телом было примерно в пару сантиметров.

«КОПЫТЦА» И БАЛЕТКИ

- То, что сразу выдаст обувь из нулевых, - огромная платформа даже у туфель и босоножек на каблуке (именно их называли «копытцами» - носить такую обувь было крайне неудобно), - уверена Екатерина. - Наверняка у каждой девушки была такая пара очень неудобной обуви.

«Копытца» и балетки – самая популярная обувь того времени. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Тогда же в моду вошли и балетки, но в отличие от «копытец» задержались.

- Раньше, конечно, на них были бантики или какие-то другие украшения, сейчас в моде минимализм. Популярными стали двухцветные модели, - подчеркивает Екатерина.

МОДНАЯ СУМКА, КОТОРОЙ 200 ЛЕТ

На одной из фотографий с последних звонков нулевых стилист увидела необычный аксессуар: у девушки в руках была нестандартная сумка.

Форма сумки у этой девушки до сих пор считается модной. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

- Короткий жакет, гольфы, полусапожки - «прекрасно» все: этот наряд буквально «изрезал» пропорции тела. Но вот сумка у нее классная: такая форма очень актуальна и сейчас. Понятно, что тут подделка, но сумки именно такой формы почти 200 лет выпускает французский дом моды Hermès, - заметила Екатерина. - А вообще в нулевых предпочитали сумки-мешки: на смену им пришли удобные рюкзаки и шоперы - школьники стали куда практичнее.

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