«Я только ответила на звонок, и мой телефон будто взбесился»: мошенники одним звонком по WhatsApp украли полмиллиона

Мошенники позвонили женщине через мессенджер. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Мошенники оформили на мать-одиночку из Новосибирской области кредит в размере 546 тысяч рублей. Ей позвонили через мессенджер. Женщина уверяет, что только ответила на звонок, после чего смартфон начал жить своей жизнью: не реагировал на касания, а через удаленный доступ на него скачивали какие-то приложения, брали кредиты в банках.

КП-Новосибирск выслушала женщину и поговорила со специалистом по кибербезопасности. Могут ли мошенники залезть в ваш телефон, как только вы возьмете трубку?

«ТЕЛЕФОН СТАЛ НЕУПРАВЛЯЕМЫМ»

Татьяне 33 года, она живет в городе Куйбышеве Новосибирской области. Женщина - мать-одиночка, работает проводником в пассажирских вагонах, воспитывает 15-летнего ребенка и сейчас находится в положении, скоро уходит в декретный отпуск.

Инцидент с мошенниками произошел 17 мая. Звонок поступил на WhatsApp, номер незнакомый, но у абонента вместо фото был значок банка, вот Татьяна и решила ответить.

- Мужчина сообщил мне, что он работник банка и что в Самарской области от меня поступило заявление с моими данными на получение кредита - 190 тысяч рублей. Спросил, подавала ли я или мои родственники там какие-нибудь заявления. Естественно, я сказала, что нет. В этот момент, видимо, мой телефон уже готовили к работе. На мессенджер пришел какой-то iD-код, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна, пострадавшая. - Но меня точно ничего не просили продиктовать или прочитать. И я никуда не нажимала.

По словам Татьяны, буквально через пару минут разговора телефон стал неуправляемым - с ним как будто работали через удаленный доступ.

- Мне кажется, мошенники работали с компьютера, будто водили курсором. Они зашли в два моих личных кабинета в банках - приложения у меня уже были установлены, а в этих банках имелись счета. Уверяли меня, что это проверка безопасности. Даже переключили меня на начальника отдела безопасности, который убеждал меня, что все хорошо, все в моих интересах, - вспоминает женщина. - Я все же начала подозревать. Пыталась завершить звонок, прикасалась к экрану, мне говорили в жесткой форме, чтобы я не трогала экран и не мешала работе системы. Я пыталась отключить телефон, зажимала кнопку сбоку, но кто-то, видимо, быстрее меня отменял эту задачу. Ничего не получалось: телефон будто взбесился и не слушался меня.

«МЕНЯ СПАС ЗВОНОК СОТРУДНИКА БАНКА»

Татьяна стояла с телефоном и просто наблюдала, как на ее имя одобрили два кредита: в одном банке - на 800 тысяч рублей, в другом - на 217 тысяч рублей.

- На экране мелькали сообщения, телефон постоянно вибрировал, выключить его не могла, уже нервничала. Когда кредиты были одобрены, они начали выводить деньги на электронный кошелек. С 800 тысяч они смогли вывести только 546 тысяч рублей. Когда начали выводить деньги из другого банка, произошла ошибка. Мошенникам пришлось соединять меня со службой настоящего банка. Когда настоящий сотрудник банка мне позвонил, я уже билась в истерике. Сказала ему, что не понимаю, что происходит с моим телефоном, описала все, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна. - Сотрудник банка только успел крикнуть, чтобы я выключила телефон, как резко произошло разъединение. Но как я его выключу? Не получалось же...

Татьяна предполагает, что мошенники все слышали. На короткое время все действия в телефоне прекратились, и женщине все-таки удалось его перезагрузить. По словам женщины, после перезагрузки программа удалилась.

- В одном банке мне заблокировали карту и вернули 200 тысяч, потому что их не успели вывести. 17 тысяч ушли на комиссию по переводам с карты на карту. Во втором я смогла вернуть только 197 тысяч, потому что 546 мошенники перевели на свой кошелек. График выплат мне выдали, но платить я ничего не собираюсь, - говорит женщина. - Как работает служба безопасности в банке? Почему никто не позвонил мне и не убедился, реальный ли я заемщик? Из-за случившегося у меня ухудшилось здоровье. Аппетит плохой, ночами не сплю. А я вообще-то ребенка жду…

Татьяна написала заявление в полицию. У нее забрали телефон, чтобы изучить, что мошенники делали с ним и как им удалось ограничить доступ хозяйки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Не кликайте на ссылки

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Игорю Бедерову, генеральному директору компании «Интернет-розыск». Он объяснил, почему мошенники стали чаще звонить через мессенджеры и какую оплошность допустила наша героиня.

- Звонки через мессенджеры отследить и заблокировать куда сложнее, чем через обычную телефонию. Мошенник создает аккаунт в мессенджере, а дальше уже не важно, к какой симке он привязан. Симки можно менять, можно вообще без них работать, можно использовать компьютер. Аккаунт отработал какой-то период, его меняют, - объяснил КП-Новосибирск Игорь Бедеров.

Главный вопрос, который мы задали эксперту: могли ли у Татьяны списаться деньги от одного слова «Алло»?

- Нет, ваша героиня лукавит. Деньги от одного слова или поднятия трубки с карт не списываются. Если ей приходило какое-то уведомление, то оно могло содержать вирусную программу, которая крадет данные или подключает удаленный доступ к устройству. Женщина могла запустить процесс, только кликнув на ссылку, не иначе. Возможно, она выглядела не как ссылка, а как прикрепленный файл из серии «контакт телефона», - объясняет эксперт. - Не нужно было ничего нажимать.

P. S.

Какие же ошибки допустила женщина?

- Не положила трубку сразу же после того, как поняла, что это мошенники.

- Нажала на присланную ссылку.

- Не позвонила оперативно в банк с другого номера, когда поняла, что потеряла доступ к своему телефону.

Татьяне нужно было сразу же после слов о кредите положить трубку и позвонить в свой банк, чтобы убедиться, что ей звонили именно сотрудники, а не подставные лица.

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