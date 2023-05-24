Сезон жары или дождей? Синоптики озадачили прогнозом погоды в Новосибирске на июнь 2023

Июнь окажется не таким солнечным, как хотелось бы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии лета в Новосибирске стало совсем тепло, термометры почти каждый день показывают около +20. Будет ли погода в июне такой же теплой и сухой? Узнаем ответ на этот вопрос у синоптиков.

- Для июня, особенно его первой половины, характерны возвраты холодов и заморозки, вызванные проникновением арктических масс воздуха. Такие вторжения приводят к понижению температуры ночью до -2… -3. Средняя температура в июне составит +14… +17. В первой декаде днем около +12… +17, далее будет повышение до +25… +30, - сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«Яндекс.Погода» обещает жаркое начало лета. Согласно сервису в первых числах месяца потеплеет до +25… +26, но нередко будут идти дожди. К середине станет прохладно, около +16. В среднем температура будет держаться на отметке +22… +24.

А вот сайт Gismeteo обещает дожди чуть ли не на весь месяц. Более частыми они будут со второй половины июня. В первых числах температура днем будет колебаться от +16 до +27, но постепенно будет повышаться до +23… +24.

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