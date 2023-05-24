«Черепа», «параша», «зыко» - какие слова из речи советских школьников современные дети не поняли бы

Речь советских школьников очень удивила бы современных детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Контрабанда, менингитка, зыкинско - если вы знаете, что означают эти слова, вы точно учились в советской школе. Прошло чуть больше 30 лет, но современные ученики фразу «солидол с тобой» явно не поняли бы. Кандидат филологических наук Юрий Крылов рассказал, как говорили школьники в СССР, какие словечки сохранились у детей до сих пор, а что изменилось.

«РЕБЗЯ, ЧЕРЕПА К КЛАССУХЕ ПРИШЛИ»

- Одно из свойств языка - стремление упростить слова, чтобы произносить их было быстрее и удобнее. И в речи советских школьников сокращений было много, например, «физра», «литра», «шпора», «домашка», «классуха» остались до сих пор, что неудивительно: и предметы эти до сих пор есть, и шпаргалки используют, - говорит Юрий Крылов, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ.

Юрий Крылов.

А вот если классуха ловила со шпаргалками и вызывала черепов (или родаков), все, пиши пропало.

- Некоторые сокращения носили отрицательный оттенок. К примеру, слово «родаки». Суффикс -к- выражает пренебрежение и ставит сокращение от слова «родители» в один ряд со словами «дураки», «чудаки», - объясняет Юрий Владимирович. - Почему появилось такое сокращение? Подросткам важно было быть на одном уровне со взрослыми, вот и принижали их значение. Поэтому же родителей называли предками или черепами, мол, вы настолько древние, что ничего не понимаете.

Эти слова сейчас не услышишь на перемене, как и «ребзя» - «ребята» или «солидол» - сокращение от «солидарность». Или «контрабанда» - так советские школьники называли контрольную, специально давая ей отрицательную коннотацию.

А как же советские школьники выражали восторг? Сейчас говорят - «круто», а тогда?

- Говорили - «зыко», «зыкинско» или «зыбанско». Слова произошли от просторечного «зырить» - «смотреть». И все это было сокращением от «зырь, как здорово», - уточняет наш эксперт.

Некоторые слова исчезли вместе с явлениями. Современные дети не знают про промокашки и чернильницы. Если им сказать такие слова, подумают, что это оскорбления. Канули в Лету и названия некоторых уроков, например уроки чистописания (когда детей учили писать пером), или оценки за прилежание (насколько усердно писал ученик):

- Это слова-историзмы, которые кто-то помнит, но они уже не используются.

«ПАРАША» - ЭТО ДВОЙКА

Был в речи школьников и воровской жаргон: да-да, советская третьеклассница с косичками могла обозвать одноклассника лосем или лошариком:

- Это слово произошло от слова «лох», которое использовали в криминальной среде.

Из этой же среды пришло и слово «параша»: заключенные называли так сосуд для испражнений, а школьники - двойку.

- То, что слова из криминального жаргона попали в речь советского человека, объяснимо. Еще во времена сталинских репрессий многие отсидели в лагерях, а когда вышли, принесли тюремную лексику в семьи. И постепенно она стала обыденной, перестала так остро восприниматься, где-то ее слышали и дети, - рассказывает Юрий Крылов.

ОЛИМПИАДА И «РАБЫНЯ ИЗАУРА»

В конце 1980-х школьники набрались слов из зарубежных сериалов, которые только начали показывать:

- К примеру, после «Рабыни Изауры» дачу подростки стали называть фазендой.

Была версия, что слово «лаве» в значении «деньги» пошло от английского love, услышанного в песнях. А позже подростки его вообще переделали в «лаванду».

В языке школьников осталась память и об Олимпиаде 1980 года:

- Накануне соревнований в СССР стали выпускать свитера с высоким горлом и молнией, которые окрестили олимпийками. Носить их среди подростков считалось модным.

Но современным детям более понятно название «свитшот». Не поймут они и слово «менингитка» - это вязаные шапочки. (Помните, родители пугали детей, что если ребенок не будет носить шапку, то заболеет менингитом? Так и появилось название ненавистной шапки.)

«НА ДР К БЕСТИ»

На смену словам советской школы пришли новые сокращения, на этот раз уже из интернета.

- Школьники общаются в мессенджерах, где пытаются писать максимально коротко. А потом начинают говорить теми же сокращениями: например, падра - подруга, др - день рождения, дноклы - одноклассники, душнила - душный, скучный человек, - перечисляет Юрий Крылов.

Еще появилось много заимствований из английского языка: бести (лучшая подруга), краш (человек, в которого влюблен), нуб (новичок), бумер (представитель старшего поколения), зуммер (представитель нового поколения).

- Хорошо ли это для школьного языка? Я бы сказал, что это закономерное развитие: в советской школе интернета не было, сейчас он есть. Дети могут слушать музыку и смотреть фильмы на английском, и конечно, язык отражает все эти изменения. Задержатся ли они в языке или забудутся, как промокашки, покажет время, - резюмирует Юрий Крылов.

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