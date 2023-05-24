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24 мая 2023 9:42

«Черепа», «параша», «зыко» - какие слова из речи советских школьников современные дети не поняли бы

Филолог объяснил, какие слова из речи советских школьников современные дети не поняли бы
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Речь советских школьников очень удивила бы современных детей.

Речь советских школьников очень удивила бы современных детей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Контрабанда, менингитка, зыкинско - если вы знаете, что означают эти слова, вы точно учились в советской школе. Прошло чуть больше 30 лет, но современные ученики фразу «солидол с тобой» явно не поняли бы. Кандидат филологических наук Юрий Крылов рассказал, как говорили школьники в СССР, какие словечки сохранились у детей до сих пор, а что изменилось.

«РЕБЗЯ, ЧЕРЕПА К КЛАССУХЕ ПРИШЛИ»

- Одно из свойств языка - стремление упростить слова, чтобы произносить их было быстрее и удобнее. И в речи советских школьников сокращений было много, например, «физра», «литра», «шпора», «домашка», «классуха» остались до сих пор, что неудивительно: и предметы эти до сих пор есть, и шпаргалки используют, - говорит Юрий Крылов, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ.

Юрий Крылов.

Юрий Крылов.

А вот если классуха ловила со шпаргалками и вызывала черепов (или родаков), все, пиши пропало.

- Некоторые сокращения носили отрицательный оттенок. К примеру, слово «родаки». Суффикс -к- выражает пренебрежение и ставит сокращение от слова «родители» в один ряд со словами «дураки», «чудаки», - объясняет Юрий Владимирович. - Почему появилось такое сокращение? Подросткам важно было быть на одном уровне со взрослыми, вот и принижали их значение. Поэтому же родителей называли предками или черепами, мол, вы настолько древние, что ничего не понимаете.

Эти слова сейчас не услышишь на перемене, как и «ребзя» - «ребята» или «солидол» - сокращение от «солидарность». Или «контрабанда» - так советские школьники называли контрольную, специально давая ей отрицательную коннотацию.

А как же советские школьники выражали восторг? Сейчас говорят - «круто», а тогда?

- Говорили - «зыко», «зыкинско» или «зыбанско». Слова произошли от просторечного «зырить» - «смотреть». И все это было сокращением от «зырь, как здорово», - уточняет наш эксперт.

Некоторые слова исчезли вместе с явлениями. Современные дети не знают про промокашки и чернильницы. Если им сказать такие слова, подумают, что это оскорбления. Канули в Лету и названия некоторых уроков, например уроки чистописания (когда детей учили писать пером), или оценки за прилежание (насколько усердно писал ученик):

- Это слова-историзмы, которые кто-то помнит, но они уже не используются.

«ПАРАША» - ЭТО ДВОЙКА

Был в речи школьников и воровской жаргон: да-да, советская третьеклассница с косичками могла обозвать одноклассника лосем или лошариком:

- Это слово произошло от слова «лох», которое использовали в криминальной среде.

Из этой же среды пришло и слово «параша»: заключенные называли так сосуд для испражнений, а школьники - двойку.

- То, что слова из криминального жаргона попали в речь советского человека, объяснимо. Еще во времена сталинских репрессий многие отсидели в лагерях, а когда вышли, принесли тюремную лексику в семьи. И постепенно она стала обыденной, перестала так остро восприниматься, где-то ее слышали и дети, - рассказывает Юрий Крылов.

ОЛИМПИАДА И «РАБЫНЯ ИЗАУРА»

В конце 1980-х школьники набрались слов из зарубежных сериалов, которые только начали показывать:

- К примеру, после «Рабыни Изауры» дачу подростки стали называть фазендой.

Была версия, что слово «лаве» в значении «деньги» пошло от английского love, услышанного в песнях. А позже подростки его вообще переделали в «лаванду».

В языке школьников осталась память и об Олимпиаде 1980 года:

- Накануне соревнований в СССР стали выпускать свитера с высоким горлом и молнией, которые окрестили олимпийками. Носить их среди подростков считалось модным.

Но современным детям более понятно название «свитшот». Не поймут они и слово «менингитка» - это вязаные шапочки. (Помните, родители пугали детей, что если ребенок не будет носить шапку, то заболеет менингитом? Так и появилось название ненавистной шапки.)

«НА ДР К БЕСТИ»

На смену словам советской школы пришли новые сокращения, на этот раз уже из интернета.

- Школьники общаются в мессенджерах, где пытаются писать максимально коротко. А потом начинают говорить теми же сокращениями: например, падра - подруга, др - день рождения, дноклы - одноклассники, душнила - душный, скучный человек, - перечисляет Юрий Крылов.

Еще появилось много заимствований из английского языка: бести (лучшая подруга), краш (человек, в которого влюблен), нуб (новичок), бумер (представитель старшего поколения), зуммер (представитель нового поколения).

- Хорошо ли это для школьного языка? Я бы сказал, что это закономерное развитие: в советской школе интернета не было, сейчас он есть. Дети могут слушать музыку и смотреть фильмы на английском, и конечно, язык отражает все эти изменения. Задержатся ли они в языке или забудутся, как промокашки, покажет время, - резюмирует Юрий Крылов.

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