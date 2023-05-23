«Прятал лицо под капюшоном»: в Новосибирске отправили в СИЗО надругавшегося над двумя школьницами

Обвиняемого в наручниках и под конвоем доставили на заседание.
Фото: Мария НОВИКОВА
Фигуранта задержали 21 мая в Бердске, а сегодня в наручниках и под конвоем доставили на заседание. Официально ни одно из ведомств не комментирует случившееся. Отвечать на вопросы журналистов отказался и адвокат подследственного.
По информации источника КП-Новосибирск, 20 мая мужчина завел школьниц 10 и 12 лет за гаражи в районе улицы Разъездной, это недалеко от станции Сеятель. Злоумышленник угрожал девочкам, если они закричат. Запугав до смерти своих юных жертв, предполагаемый преступник совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.
Девочки потом пожаловались взрослым, те обратились в полицию. Достаточно быстро по описанию нападавшего задержали.
Мужчина натянул на голову капюшон, чтобы его лицо не попало в объективы фото- и видеокамер.
Фото: Мария НОВИКОВА
Пока обвиняемого заводили в зал заседаний, корреспондент КП-Новосибирск попробовал задать ему вопросы. Но задержанный ничего не ответил. А когда в клетке с него сняли наручники, и вовсе натянул на голову капюшон, чтобы его лицо больше не попало в объективы фото- и видеокамер.
Заседание прошло за закрытыми для СМИ дверьми, поскольку дело касается половой неприкосновенности детей. С учётом характера и тяжести совершенного преступления, а также сведений о личности фигуранта, его отправили в СИЗО как минимум до 20 июля. Далее меру пресечения будут продлять. Санкция статьи, которую ему инкриминируют (п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ), предусматривает наказание от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы и даже пожизненный срок.
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