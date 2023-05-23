«В Москве будет невыносимо»: климатолог предсказал перенос столицы в Новосибирск при потеплении климата на 5 градусов

Наконец-то холода сыграли сибирякам на руку. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Споры о том, стоит ли переносить столицу России из Москвы в другой город длятся не первый год. Кандидатами на новое пристанище стольного града были и Урал, и Сибирь. Новосибирские эксперты, сторонники этой идеи, называли кучу причин, по которым столица Сибири могла бы быть и столицей всего государства; с ними спорили противники. А теперь появился новый аргумент — климат. Вернее, жара, которая усиливается с каждым годом.

По словам климатолога Алексея Кокорина, столицу могут перенести в Новосибирск к концу XXI века, если на планете сильно вырастет среднегодовая температура.

— Тут важны волны жары условно в +35 градусов, которые приходят в период с апреля по октябрь и держатся неделю. Для Новосибирска все-таки маловероятен сильный рост таких явлений, в отличие от Москвы. Если крупные страны смогут достичь углеродной нейтральности (полного сокращения выбросов углекислого газа – ред.) к 2050-60 годам, то глобальное потепление будет относительно умеренное. Таким же умеренным будет и рост волн жары. Но если все провалится и к концу века средняя температура повысится градуса на четыре, то в Москве, огромном мегаполисе, волны жары, которые раньше приходили раз в 50 лет, а сейчас каждые 10 лет, будут каждый год. Тогда климат будет невыносим. Конечно, не Сахара, и жить там будет можно, но очень тяжело. Почему бы тогда не перенести столицу в Новосибирск? — рассказал КП-Новосибирск Алексей Кокорин.

Климатолог отметил, что даже при положительном исходе к концу века станет теплее в среднем на 2-2,5 градуса. А его прогнозы о переносе столицы — лишь гипотеза, в какой-то мере шуточная. Но в каждой шутке есть доля правды.

А ВОЗМОЖЕН ЛИ ПЕРЕНОС?

В чем же еще плюсы переноса столицы? Один из главных аргументов — близость к географическому центру страны. Да и таким образом население Сибири может существенно вырасти. Такие идеи высказывал сенатор Совета Федерации Владимир Лукин и депутат Госдумы.

Но в ближайшие десятилетия такие мечты с большой вероятностью лишь останутся мечтами. Ведь все завязано на экономике, транспортных и торговых путях. Переносить правительственные здания в другой город — тоже сложная задача.

- Инфраструктурно Новосибирск не очень удачно спроектирован для того, чтобы осуществлять столичные функции. Перенос столицы - дело непростое. И логистика выстроена очень «москвоцентрично». Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе такая вероятность ничтожно мала, — говорит политтехнолог Евгений Минченко.

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