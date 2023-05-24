Энергетики рассказали, где, когда и как будут ремонтировать теплосети

Гости могли своими глазами увидеть роботизированную технику для диагностики неполадок трубопровода. Фото: Пресс-служба СГК

СГК традиционно представила жителям публичный отчет и рассказала о планах замены теплосетей на этот год. Встреча с горожанами прошла в кинотеатре «Победа». Перед началом можно было своими глазами увидеть роботизированную технику для диагностики неполадок трубопровода, посмотреть видеоролики о том, как работают теплоэлектростанции. Гостей также ждали чай, кофе, общение, а после отчета желающие отправились на премьеру фильма.

Тот, кто не был на встрече лично, может узнать все подробности, посмотрев видеозапись.

ДЕФЕКТОВ СТАЛО НА ЧЕТВЕРТЬ БОЛЬШЕ

По словам энергетиков, в этом отопительном сезоне выявили свыше 2,5 тысячи дефектов, что на 25% больше, чем в сезоне-2021/22. Около 500 повреждений обнаружили на магистральных и порядка 2000 - на квартальных сетях.

- Среднее время на устранение повреждений составило 6 часов 40 минут - будем стремиться его сокращать. Кроме того, мы планируем изменить подход к оценке результатов нашей деятельности и перейти на систему учета количества потребителей, которые остались без тепла или горячей воды, - прокомментировал директор Западно-Сибирского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.

Директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов. Фото: Пресс-служба СГК

На всех участках, где во время зимнего ремонта вскрывали землю, энергетики обещали навести порядок. Часть дорожного полотна и газонов уже привели в должный вид, оставшуюся тысячу участков планируют облагородить до конца мая. Всего в этом году на благоустройство участков после ремонта СГК выделяет 324 миллиона рублей.

На часто задаваемые вопросы о гидравлических испытаниях Игорь Лузанов ответил коротко: на данный момент это лучший способ определить места потенциальных повреждений. Иных вариантов сделать это быстро и качественно нет.

График гидравлических испытаний с указанием дат и списком улиц можно посмотреть в соответствующем разделе интерактивного отчета СГК.

ИНВЕСТИЦИИ - 4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Для того чтобы обновить тепловые коммуникации, в 2023 году на собственных и муниципальных теплосетях СГК заменит и капитально отремонтирует в общей сложности свыше 19 километров теплосетей на 31 участке. На эти цели компания выделяет порядка 4 миллиардов рублей. В том числе по инвестпрограмме СГК полностью заменит теплосети на 27 участках. Напомним, что дополнительные вложения стали возможны после вхождения Новосибирска в ценовую зону и по концессионному соглашению с муниципалитетом.

- Капремонт пройдет еще на четырех участках муниципальных сетей и 24 тепловых камерах. Также по ремонтной программе заменят 80 единиц арматуры. Это очень важно, потому что позволит быстрее отсекать аварийные участки и быстрее устранять повреждения на них, - отметил Игорь Лузанов.

Любой мог задать интересующий вопрос напрямую энергетикам. Фото: Пресс-служба СГК

ГДЕ УЖЕ ИДУТ РАБОТЫ

Работы начались на участках по улицам Революции, Связистов, Дачной, Широкой и на внутриквартальной теплосети по улице Невельского. По словам энергетиков, ремонт не доставит жителям особых неудобств: надолго отключать горячую воду не планируют. А вот автолюбителям стоит учесть ограничение дорожного движения на этих участках.

• Участок по улице Революции: с 5 мая по 30 августа перекрывают движение по проезду В. Ващука на участке от пересечения с улицей Революции до пересечения с улицей Коммунистической.

• Участок по улице Дачной: с 15 мая по 15 августа перекрывают движение на участке между зданиями № 21/2 и 40/1.

• Участки по улицам Семьи Шамшиных и Кропоткина: до 26 мая проезд по этим улицам сужен из-за ремонта теплокамер.

Напомним, что посмотреть, где и на каком этапе находятся ремонты теплосетей по городу, можно на интерактивной карте СГК.

Смотреть интерактивный отчет СГК полностью: https://ozpreport2023.sibgenco.ru/winter-in-our-city-novosibirsk/