Отбиться помогли коллеги: в Новосибирске судят грабителей, напавших на бизнесмена

Когда потерпевший вышел из своего автомобиля и пошел в офис, раздались выстрелы. Фото: стопкадр/ Мария НОВИКОВА.

В Дзержинском суде Новосибирска огласили обвинительное заключение пятерым разбойникам-неудачникам. Они следили за топ-менеджером фирмы по продаже мороженого и, когда у того была с собой крупная сумма, напали на него. Только налет потерпел фиаско. Репортаж с суда - в материале КП-Новосибирск.

Четверых фигурантов на заседание доставили из следственного изолятора, пятый следил за процессом через видеоконференцсвязь из тюремной больницы. Мужчина ссылался на плохое самочувствие, а его адвокат уверял – участие в судебном заседании может спровоцировать у клиента новый приступ. Впрочем, судья решил продолжить процесс, который из-за разных причин итак стартовал только с третьей попытки.

Последним из подсудимых в зал суда завели самого дерзкого и самоуверенного из фигурантов - Фуала Багиева. По версии следствия, именно он сколотил ОПГ, чтобы грабить предпринимателей на систематической основе. Двигал сообщниками корыстный мотив – все они официально не работали. Однако его подельники потерпели фиаско на первом же эпизоде, хотя, казалось бы, и продумали все до мелочей.

Весной прошлого года они несколько недель выслеживали руководителя отдела транспортной логистики фирмы, торгующей мороженым. Офис компании располагался в здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Восточный на улице Лазарева, 9а. Налётчики выяснили распорядок дня и обычный маршрут жертвы, а 30 мая, когда у него с собой точно была крупная сумма наличными, решили напасть.

- Согласно задуманному, трое злоумышленников по указанию организатора прибыли к месту совершения разбоя на автомобиле. Один из подозреваемых остался ожидать за рулём, а двое подельников совершили нападение, произведя при этом два выстрела из травматического пистолета в сторону пострадавшего и распылив газовый баллончик, - пояснила журналисту КП-Новосибирск начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.

Но далее события пошли не по сценарию. Топ-менеджер не выпустил из рук увесистую сумку, в которой лежали почти два с половиной миллиона рублей. А коллеги по работе помогли ему отбиться от разбойников. Несостоявшееся преступление зафиксировали камеры наблюдения, так что оперативники транспортной полиции без труда вычислили сначала четверых участников налета, а затем и организатора.

- Пятеро жителей Новосибирской области обвиняются в совершении разбойного нападения в составе организованной преступной группы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предмета, используемого в качестве оружия в районе железнодорожного вокзала Новосибирск-Восточный на представителя коммерческой организации с целью хищения у него выручки от предпринимательской деятельности, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Севиль Шукурова.

Как следует из материалов дела, идейный вдохновитель преступления Фуал Багиев даже привозил непосредственных исполнителей на место осмотреться и показал, где на здании установлены камеры наблюдения. В назначенный день Сергей Петроченко доставил подельников к вокзалу и остался ждать в машине. Талех Абдуллаев и Андрей Демьяненко, надев медицинские маски, пошли на дело. Когда потерпевший вышел из своего автомобиля и пошел в офис, раздались выстрелы. А затем случилось то, что жулики предусмотреть не смогли. Ставший случайным свидетелем потасовки коллега топ-менеджера, не остался в стороне и оказал налетчикам активное сопротивление. Преступники вынуждены были ретироваться.

На старте процесса все его фигуранты заявили о своей непричастности к разбою. Частично признал вину только Андрей Демьяненко. На следующем заседании, которое состоится 25 мая, стороны планируют допросить пострадавшего, который во время нападения получил ранение в бедро.

- Санкция статьи, которую инкриминируют обвиняемым, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн или в размере заработной платы за период до 5 лет, - пояснила гособвинитель в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.

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