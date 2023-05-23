«Учительница должна получить в подарок 15 тысяч рублей!»: мама четвероклассницы рассказала о сборах накануне школьного выпускного

Мама девочки удивилась тратам на выпускной. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Скоро выпускной в 4 классе, такой вопрос: вы на все сдаёте деньги? Фото, подарки учителю и т.д. Я хочу сдать только за место проведения выпускного и на стол для детей. С дочкой все согласовано, фотоальбом нам не нужен, - написала в соцсетях Елена*, мама четвероклассницы из Новосибирска.

И тут же получила в ответ возмущенные комментарии:

- Не понимаю таких принципов: педагог четыре года был с вашим ребенком, думаю, заслужил, подарок. Лично меня всегда такие родители подбешивали, за копейки удавятся.

- Не такие уж и великие деньги. А ценность фото ребенок не может сейчас оценить, как по мне, так это же память.

Корреспонденты КП- Новосибирск связались с Еленой и попросили рассказать, как в итоге пройдет выпускной и во сколько он обойдется.

- Выпускной для детей у нас пройдет в Заельцовском парке, для них организуют квест: все родители эту идею поддержали, сдали по 2700 рублей, - рассказала КП-Новосибирск Елена. – К тому, чтобы сдать ребенку на подарок 500 рублей, у меня также нет вопросов.

А вот другие траты вызвали у мамы четвероклассницы сомнение:

- В апреле стали говорить о том, что надо скинуться на подарок учителю по 1000 рублей. Я их сдавать не стала. У нас в классе 15 детей, то есть педагог должен был получить в подарок 15 тысяч рублей. Я считаю, что это неправильно: учительница так-то зарплату за работу с детьми получает, - объясняет Елена.

Еще 2000 рублей родителям предложили сдать за школьный альбом:

- Вот честно, я свои школьные альбомы ни разу не смотрела! Это просто ненужный пылесборник, - говорит Елена.- Да и у ребенка будет куча отличных фото с выпускного. Дочка с этим согласилась, альбом мы заказывать не стали.

Елена уверяет, что в самой школе, в отличие от интернета, никакого негатива не было:

- У нас оказался адекватный родительский комитет, мне ничего плохого не сказали, - говорит Елена. – А к комментариям из интернета я отнеслась спокойно: пусть пишут, что хотят, это их мнение.

К слову, по закону обязать Елену платить за альбом или скидываться на подарок учителю никто не мог – так считает адвокат Константин Зиновьев:

- Законом «Об образовании» не предусмотрено проведение выпускных в принципе: то, что родители устраивают торжество, это исключительно их инициатива. Обязать родителей скидывать на квест, подарки или фотоальбом никто не может. Если человек не хочет, он не вносит деньги, и его ребенок, к примеру, не получает фотоальбом или не идет на праздник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber