В Новосибирске под колеса машины с электросамоката чуть не упала пьяная женщина — юрист рассказал, что ей грозит

Женщина упала навзничь с самоката на проезжую часть. Фото: кадр из видео Катерины Храпенковой.

В Новосибирска утром 21 мая водителям пришлось тормозить на улице Героев Революции перед домом №7. Потому что прямо перед ними упала на дорогу женщина, ехавшая на электросамокате. Сибирячка упала навзничь, чудом не попав под колеса. Ей на помощь бросились водители авто.

— Когда мы подошли к ней, я наклонилась, начала приводить ее в чувство. От нее исходил сильный запах алкоголя. Когда женщина пришла в себя, сказала, что работает недалеко, и попросила ее отвести на работу. Мы вызвали «скорую» и попросили подождать, но она начала отнекиваться, на наши уговоры не поддавалась. Какое-то время посидела на траве, но потом забрала самокат и ушла, — рассказала КП-Новосибирск очевидица Катерина Храпенкова.

Но небольшое происшествие вполне могло иметь серьезные последствия (и не только в виде травм). За пьяную езду на электросамокатах теперь штрафуют.

— С 1 марта 2023 года самокаты официально называются средствами индивидуальной мобильности, или СИМ. В правилах самой кикшеринговой компании написано, что можно, а чего нельзя. Например, нельзя ездить вдвоем на одном самокате, нельзя, чтобы им управлял ребенок. Также нельзя находиться за рулем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Права для езды на самокатах не нужны, но за нарушение ПДД наказываются и эти участники движения, — рассказал КП-Новосибирск юрист Егор Горшков.

С марта в ПДД внесены поправки, которые также запрещают водителям СИМ ездить пьяными, возить с собой детей младше 7 лет, если для них нет отдельного места, выезжать на проезжую часть со скоростью свыше 60 км/ч и пр. За езду в пьяном виде могут оштрафовать на 1–1,5 тыс. рублей.

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