В Новосибирске прошла «Ночь музеев» 2023. Фото: Татьяна СОЛОВОВА / Алина НЕЧАЕВА
Появились фото и видео «Ночи музеев» в Новосибирске 20 мая 2023. КП-Новосибирск публикует яркие кадры с различных локаций проекта и предлагает погрузиться в их невероятную атмосферу.
Первым в нашем маршруте стал музей «Городская усадьба Ново-Николаевска». У музея новосибирцев ждали интерактивные площадки, среди которых была большая доска для игры в «Уголки».
Новосибирцам предлагали сыграть в «Уголки».
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Также гости могли сыграть в шахматы на свежем воздухе.
Посмотрите, какие большие шахматы ждали своей партии.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Посетители музея прослушали увлекательную лекцию о повседневной жизни горожан молодого Новониколаевска, узнали про особенности быта того времени.
Посетителей познакомили с историей местного извозчика Евсея Михайловича Метлина.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
В Институте археологии и этнографии СО РАН учили биться на мечах. Посетителей встречал улыбчивый молодой человек в кольчуге.
Посетителей встречал улыбчивый молодой человек в кольчуге.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
А еще новосибирцам показали уникальный артефакт − кости 30-летнего мужчины, пролежавшие в земле шесть тысяч лет. Нашли останки на территории Новосибирской области.
А это кости 30-летнего мужчины, пролежавшие в земле шесть тысяч лет.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Насыщенную программу подготовили в Музее мировой погребальной культуры. На территории играл духовой оркестр, а по дороге то и дело встречались сибирячки в необычных нарядах. У одной из них была сумочка в виде гроба!
Как вам сумочка в виде гроба?
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Кстати, а вы знали, как выглядит форма организатора похорон? Ее продемонстрировала бальзамировщик из Новосибирска Оксана Томилова.
Бальзамировщик из Новосибирска Оксана Томилова продемонстрировала форму организатора похорон.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Музей Железнодорожного района тоже поучаствовал в проекте. Историк-реконструктор Вадим Зевлевер познакомил гостей с историей холодного оружия: от меча до шпаги.
Историк-реконструктор Вадим Зевлевер рассказал гостям о холодном оружии.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
А экскурсовод музея Ольга Юрьевна провела новосибирцев по Привокзальному околотку в рамках программы «Базар-Вокзал».
В хобби-центре «Зодиак» творилось настоящее волшебство − там организовали ночь Гарри Поттера. Юные новосибирцы облачились в мантии и принялись разучивать различные заклинания.
Юные ученики Слизерин разучивают заклинания.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
На огонек заскочила и «пожирательница смерти». Однако портить жизнь обитателям Хогвартса она не стала и просто станцевала завораживающий танец.
На площадках было много интересных активностей. Например, выпускники волшебной школы учили новосибирцев жонглировать.
«Ночи музеев» в Новосибирске 20 мая 2023 завершилась, но ярких впечатлений местные жители набрались на месяцы вперед.
Новосибирцы окунулись в атмосферу волшебства.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
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