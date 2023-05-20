В Новосибирске прошла «Ночь музеев» 2023. Фото: Татьяна СОЛОВОВА / Алина НЕЧАЕВА

Появились фото и видео «Ночи музеев» в Новосибирске 20 мая 2023. КП-Новосибирск публикует яркие кадры с различных локаций проекта и предлагает погрузиться в их невероятную атмосферу.

Первым в нашем маршруте стал музей «Городская усадьба Ново-Николаевска». У музея новосибирцев ждали интерактивные площадки, среди которых была большая доска для игры в «Уголки».

Новосибирцам предлагали сыграть в «Уголки». Фото: Алина НЕЧАЕВА

Также гости могли сыграть в шахматы на свежем воздухе.

Посмотрите, какие большие шахматы ждали своей партии. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Посетители музея прослушали увлекательную лекцию о повседневной жизни горожан молодого Новониколаевска, узнали про особенности быта того времени.

Посетителей познакомили с историей местного извозчика Евсея Михайловича Метлина. Фото: Алина НЕЧАЕВА

В Институте археологии и этнографии СО РАН учили биться на мечах. Посетителей встречал улыбчивый молодой человек в кольчуге.

Посетителей встречал улыбчивый молодой человек в кольчуге. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

А еще новосибирцам показали уникальный артефакт − кости 30-летнего мужчины, пролежавшие в земле шесть тысяч лет. Нашли останки на территории Новосибирской области.

А это кости 30-летнего мужчины, пролежавшие в земле шесть тысяч лет. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Насыщенную программу подготовили в Музее мировой погребальной культуры. На территории играл духовой оркестр, а по дороге то и дело встречались сибирячки в необычных нарядах. У одной из них была сумочка в виде гроба!

Как вам сумочка в виде гроба? Фото: Алина НЕЧАЕВА

Кстати, а вы знали, как выглядит форма организатора похорон? Ее продемонстрировала бальзамировщик из Новосибирска Оксана Томилова.

Бальзамировщик из Новосибирска Оксана Томилова продемонстрировала форму организатора похорон. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Музей Железнодорожного района тоже поучаствовал в проекте. Историк-реконструктор Вадим Зевлевер познакомил гостей с историей холодного оружия: от меча до шпаги.

Историк-реконструктор Вадим Зевлевер рассказал гостям о холодном оружии. Фото: Алина НЕЧАЕВА

А экскурсовод музея Ольга Юрьевна провела новосибирцев по Привокзальному околотку в рамках программы «Базар-Вокзал».

В хобби-центре «Зодиак» творилось настоящее волшебство − там организовали ночь Гарри Поттера. Юные новосибирцы облачились в мантии и принялись разучивать различные заклинания.

Юные ученики Слизерин разучивают заклинания. Фото: Алина НЕЧАЕВА

На огонек заскочила и «пожирательница смерти». Однако портить жизнь обитателям Хогвартса она не стала и просто станцевала завораживающий танец.

На площадках было много интересных активностей. Например, выпускники волшебной школы учили новосибирцев жонглировать.

«Ночи музеев» в Новосибирске 20 мая 2023 завершилась, но ярких впечатлений местные жители набрались на месяцы вперед.

Новосибирцы окунулись в атмосферу волшебства. Фото: Алина НЕЧАЕВА

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