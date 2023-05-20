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20 мая 2023 19:33

Битвы на мечах, древние кости и Гарри Поттер: показываем яркие кадры с «Ночи музеев» в Новосибирске

Фото и видео «Ночи музеев» в Новосибирске 20 мая 2023 появились в соцсетях
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске прошла «Ночь музеев» 2023. Фото: Татьяна СОЛОВОВА / Алина НЕЧАЕВА

В Новосибирске прошла «Ночь музеев» 2023. Фото: Татьяна СОЛОВОВА / Алина НЕЧАЕВА

Появились фото и видео «Ночи музеев» в Новосибирске 20 мая 2023. КП-Новосибирск публикует яркие кадры с различных локаций проекта и предлагает погрузиться в их невероятную атмосферу.

Первым в нашем маршруте стал музей «Городская усадьба Ново-Николаевска». У музея новосибирцев ждали интерактивные площадки, среди которых была большая доска для игры в «Уголки».

Новосибирцам предлагали сыграть в «Уголки».

Новосибирцам предлагали сыграть в «Уголки».

Фото: Алина НЕЧАЕВА

Также гости могли сыграть в шахматы на свежем воздухе.

Посмотрите, какие большие шахматы ждали своей партии.

Посмотрите, какие большие шахматы ждали своей партии.

Фото: Алина НЕЧАЕВА

Посетители музея прослушали увлекательную лекцию о повседневной жизни горожан молодого Новониколаевска, узнали про особенности быта того времени.

Посетителей познакомили с историей местного извозчика Евсея Михайловича Метлина.

Посетителей познакомили с историей местного извозчика Евсея Михайловича Метлина.

Фото: Алина НЕЧАЕВА

В Институте археологии и этнографии СО РАН учили биться на мечах. Посетителей встречал улыбчивый молодой человек в кольчуге.

Посетителей встречал улыбчивый молодой человек в кольчуге.

Посетителей встречал улыбчивый молодой человек в кольчуге.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

А еще новосибирцам показали уникальный артефакт − кости 30-летнего мужчины, пролежавшие в земле шесть тысяч лет. Нашли останки на территории Новосибирской области.

А это кости 30-летнего мужчины, пролежавшие в земле шесть тысяч лет.

А это кости 30-летнего мужчины, пролежавшие в земле шесть тысяч лет.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Насыщенную программу подготовили в Музее мировой погребальной культуры. На территории играл духовой оркестр, а по дороге то и дело встречались сибирячки в необычных нарядах. У одной из них была сумочка в виде гроба!

Как вам сумочка в виде гроба?

Как вам сумочка в виде гроба?

Фото: Алина НЕЧАЕВА

Кстати, а вы знали, как выглядит форма организатора похорон? Ее продемонстрировала бальзамировщик из Новосибирска Оксана Томилова.

Бальзамировщик из Новосибирска Оксана Томилова продемонстрировала форму организатора похорон.

Бальзамировщик из Новосибирска Оксана Томилова продемонстрировала форму организатора похорон.

Фото: Алина НЕЧАЕВА

Музей Железнодорожного района тоже поучаствовал в проекте. Историк-реконструктор Вадим Зевлевер познакомил гостей с историей холодного оружия: от меча до шпаги.

Историк-реконструктор Вадим Зевлевер рассказал гостям о холодном оружии.

Историк-реконструктор Вадим Зевлевер рассказал гостям о холодном оружии.

Фото: Алина НЕЧАЕВА

А экскурсовод музея Ольга Юрьевна провела новосибирцев по Привокзальному околотку в рамках программы «Базар-Вокзал».

В хобби-центре «Зодиак» творилось настоящее волшебство − там организовали ночь Гарри Поттера. Юные новосибирцы облачились в мантии и принялись разучивать различные заклинания.

Юные ученики Слизерин разучивают заклинания.

Юные ученики Слизерин разучивают заклинания.

Фото: Алина НЕЧАЕВА

На огонек заскочила и «пожирательница смерти». Однако портить жизнь обитателям Хогвартса она не стала и просто станцевала завораживающий танец.

На площадках было много интересных активностей. Например, выпускники волшебной школы учили новосибирцев жонглировать.

«Ночи музеев» в Новосибирске 20 мая 2023 завершилась, но ярких впечатлений местные жители набрались на месяцы вперед.

Новосибирцы окунулись в атмосферу волшебства.

Новосибирцы окунулись в атмосферу волшебства.

Фото: Алина НЕЧАЕВА

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