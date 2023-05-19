Запрограммированный друг: новосибирские студенты оживили собаку-робота с помощью нейросети

Студенты подарили китайскому роботу искусственный интеллект собаки. Фото: Пресс-служба НГУ

В Новосибирске студенты оживили робособаку. Они оснастили ее искусственным интеллектом, и та стала умнее реального пса. В основе техночуда - китайский робот. Но набор его возможностей был слишком узок. С помощью начинки в виде искусственного интеллекта студенты расширили умения «песика». Теперь он может учить новые команды, искать человека по внешности и свободно ориентируется в пространстве. Ради эксперимента разработчики провели соревнования между железным псом и юным ретривером. Кто же победил?

Щенок золотистого ретривера соревновался с роботом и проиграл. Фото: Пресс-служба НГУ

ЧАСТЬ - ОТ ПЫЛЕСОСА, ЧАСТЬ - ОТ «УМНОЙ» КОЛОНКИ

Новосибирские студенты Роман Дерунец и Владимир Таратутин оживили робота-собаку. По сути они превратили дорогую китайскую игрушку в думающего питомца. В первозданном виде робот выполнял лишь простые действия под управлением джойстика - следовал за хозяином, снимал видео и фото, шагал по обычным ступенькам и забирался на поребрик, танцевал и переворачивался. Немало, но оказалось, что небольшой апгрейд в виде добавки искусственного интеллекта может вывести китайское техночудо на совершенно другой уровень. Теперь этот пес может выполнять сложные команды и самообучаться.

- Идея появилась, когда преподаватель робототехники НГУ Виталий Кудинов заказал из Китая робопса - заменителя питомца на дистанционном управлении. Робособаки популярны в Японии и Китае, однако это всего лишь устройства с заложенной программой и ограниченным набором функций. У нас была цель научить робопса понимать различные команды и выполнять сложные действия. Например, можно сказать: «Подойди к Алексею Григорьевичу и вернись обратно». Робособака с ИИ должна понять, кто такой Алексей Григорьевич, как его найти, дойти до него и вернуться обратно, то есть проанализировать команду с помощью языковой модели по принципу нейросети, - рассказал КП-Новосибирск студент НГУ Роман Дерунец.

Сотрудники Института интеллектуальной робототехники НГУ специально искали робота с доступным исходным кодом и заказали UnitreeA1 Quadruped, который стоит около 1 миллиона рублей. Докупили для него лидар - устройство, которое позволяет роботу-пылесосу ориентироваться в пространстве. Затем перепрограммировали дорогую игрушку: отказались от пульта управления и подключили голосовое управление с помощью «Алисы» и ноутбука с микрофоном. Голосовой помощник переводил речь в текст, а робопес искал нужные команды и выполнял их. На втором этапе студенты заменили «Алису» системой ИИ, обучая робота запоминать команды и выполнять их в общественном пространстве.

Робопес способен узнать хозяина с помощью камеры. Фото: Пресс-служба НГУ

НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТ, НОСКИ НЕ ТАСКАЕТ

Робособаку назвали Коди в честь программного кода. А затем устроили «батл» с настоящим щенком золотистого ретривера Брусникой. Командовали: «сидеть», «лежать», «голос», «где хозяин», «дай лапу», «зайка», «обход препятствий», «принеси тапки».

- Бруснику я взяла из питомника 4 месяца назад и обучаю до сих пор. Собаки породы золотистый ретривер - одни из самых умных, но перед соревнованием мне пришлось учить Бруснику обходить препятствия и делать «зайку». Брусника училась быстро: какие-то команды узнала за пару дней, другие мы учили всего пару часов, - описала своего питомца КП-Новосибирск преподаватель НГУ Лилия Стяжкина.

Щенок был в шоке, но хотел поиграть с робопсом. Фото: Пресс-служба НГУ

В шуточном соревновании Коди обыграл ретривера с небольшим отрывом за счет дэнс-батла, ведь робопес свободно танцует без помощи хозяина. Через полгода эта парочка будет соревноваться вновь.

- В ближайшее время мы поставим роботу электронную челюсть, чтобы он мог куда-то пойти и что-то принести. Допустим: «Сходи на кухню, принеси чипсов». Такие роботы уже есть за рубежом, но они более громоздкие, требовательные к электроэнергии. Наша задача - сделать это проще, быстрее. Пока такой же красивой системы управления робопсом мы не встречали, - добавил Роман Дерунец.

Робот произвел фурор среди жителей Академгородка. Фото: Пресс-служба НГУ

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