Удаление аденоидов в Новосибирске: современный подход в детской больнице Претор

Фото: Предоставлено ООО Медико-санитарная часть «Клиницист-Клиника Претор».

Аденоиды сами по себе не несут угрозы, наоборот, они необходимы для защиты ребенка. Незнакомые вирусы или бактерии попадают через носоглотку именно в эту ткань, которая знакомит организм маленького человека с «новым посетителем», а потом уничтожает. Но когда (например, вследствие частых ОРВИ) аденоиды начинают разрастаться, как правило это происходит в возрасте до 3 лет, это может стать проблемой для здоровья.

Если консервативное лечение не помогает, и Вы замечаете, что ребенок постоянно с открытым ртом, это естественное следствие затрудненного носового дыхания. Малыш вынужден дышать ртом. В подобных случаях ЛОР часто лор часто предлагает родителям провести операцию по удалению аденоидов. Иначе ребенок может испытывать постоянную заложенность носа, часто болеть ОРВИ, отитом и даже пневмонией, не говоря уже о тугоухости и деформации черепа. Но само слово «операция» настораживает и тревожит.

Обычно сильнее всего пугает неизвестность. В новосибирской клинике Претор подробно рассказали о том, как действует современная медицина в этом направлении и почему удаления аденоидов не стоит сегодня бояться.

Фото: Предоставлено ООО Медико-санитарная часть «Клиницист-Клиника Претор».

ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА

В детской больнице «Претор» используют две технологии.

Холодноплазменная коблация, также еще он называется «холодная плазма». Этот способ на данный момент один из самых современных. Оборудование экспертного класса позволяет провести вмешательство с ювелирной точностью. В результате операция получается максимально не травматичной, бескровной и безболезненной.

Проходит она под общим наркозом: ребенка погружают в сон всего на 15 минут, при этом сама процедура длится около 5 минут. Восстановление проходит быстро. После операции ребенка кормят вкусным обедом, после чего выписывают домой. Если операция назначена на 9 утра например, в 2 часа дня малыш может вместе с мамой отправляется домой. В Клинику ПРЕТОР пациенты прилетают из других городов. Операция настолько комфортна, что прооперированный утром пациент вечером может лететь домой на самолете.

Фото: Предоставлено ООО Медико-санитарная часть «Клиницист-Клиника Претор».

Подчеркнем основные преимущества технологии:

• Минимум стресса. Малыш не понимает, что произошла операция, наркоз и пребывание в стационаре их не пугают. В детской больнице ПРЕТОР предусмотрены игровые комнаты, а яркие настенные сюжеты не производят впечатления больничных стен. В удобных палатах с индивидуальными санузлами, телевизором, функциональной кроватью размещают детей вместе с родителями. В палате каждого ребенка ждет подарок - мягкая игрушка, любому ребенку приятно получить подарок, а родителям важно ощутить внимание и заботу. Удаление аденоидов современныой технологией «холодной плазмы» да еще и в таких комфортных условиях ни за что не станет для ребенка страшным воспоминанием из детства.

• Отсутствие раны. Поэтому и восстановление может занять всего несколько часов.

• Минимально возможные риски рецидивов. После операции в клинике «Претор» пациенты еще ни разу не возвращались к врачам с той же проблемой.

Второй способ - с помощью шейвера. Это эндоскопическая операция, которая позволяет восстановить носовое дыхание, избавиться от проблем разросшейся ткани. В клинике ПРЕТОР шейвер применяется редко, поскольку врачи видят существенную разницу между двумя подходами и рекомендуют пациентам современный, щадящий и малотравматичный вариант - метод «холодной плазмы».

Адрес: Красный проспект, 79/2

Детская больница - тел. (383) 230-00-33

Единая справочная - тел. (383) 309-00-00 (круглосуточно)

Соцсети

ВКонтакте: https://vk.com/kidspretor

Одноклассники: https://ok.ru/klinikapretor

ЯндексДзен: https://dzen.ru/klinikapretor

YouTube: https://www.youtube.com/@klinikapretor

Телеграм: https://t.me/kidspretor

Фото: Предоставлено ООО Медико-санитарная часть «Клиницист-Клиника Претор».

Реклама. ООО МСЧ «Клиницист-Клиника Претор».