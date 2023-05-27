Ученую из Новосибирска судят в США за провоз пробирок с образцами редких животных

Полину Перельман задержали в США по обвинению в контрабанде ДНК животных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Научную сотрудницу Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Полину Перельман задержали в США по обвинению в контрабанде ДНК животных и теперь судят. Об этом сообщил сайт прокуратуры Восточного федерального судебного округа штата Виргиния.

— Согласно судебным документам, 19 августа 2022 года Полина Перельман прибыла в аэропорт имени Даллеса из России. В своей таможенной декларации Перельман отрицала, что ввозила каких-либо животных, продукты животного происхождения или клеточные культуры. Но при досмотре ее багажа сотрудники таможни обнаружили пенопластовый холодильник с надписью «Образцы для исследований», в котором находились 19 небольших флаконов и пробирок, упакованных в сухой лед, — сообщает прокуратура.

Ученая пояснила, что не задекларировала образцы, опасаясь, что сотрудники таможни примут их за возбудитель болезни и конфискуют. Прокуратура также сообщает, что два образца в наборе Полины были получены от стерхов и красных волков, которые в США находятся под угрозой исчезновения и защищаются Конвенцией о международной торговле видами под угрозой исчезновения. Научная сотрудница не скрывала, что в США хотела их секвенировать — определить нуклеотидную последовательность в ДНК, это обычная работа для ученых.

Приговор Полине Перельман должны вынести 24 августа 2023 года. Максимально ей грозит до 20 лет лишения свободы. В СО РАН «КП»-Новосибирск" подтвердили, что Полина была задержана в Америке.

Мы спросили у эксперта, директора Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Дениса Колбасова, в чем был резон везти образцы для исследования в США и можно ли было как-то избежать сложившейся ситуации.

— Могу предположить, что дело было в том, что чисто технически операция по секвенированию — определению последовательности нуклеотидов в ДНК — в США или Китае стоит намного дешевле и проводится намного быстрее. Тем более, когда речь идет о геномах животных, которые довольно большие по размеру — это трудоемкий процесс. Поэтому, я думаю, что причина была здесь исключительно экономическая и техническая. В целом, такая практика существует, когда на секвенирование образцы отправляют за рубеж только потому, что это удобнее. Но, конечно, при этом необходимо оформлять все нужные документы, — пояснил КП-Новосибирск ученый. — Почему этого не было сделано в данном случае, я предположить не могу.

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