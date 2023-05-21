«Весь двор в крови»: в Новосибирске возле многоэтажки несколько месяцев находят мертвых голубей

Голуби прячутся под машинами после того, как их сородичей застреливают. Фото: Предоставлено Вячеславом.

Голуби во дворе на улице Столетова 21/2 в Новосибирске не ходят по дорожкам, а прячутся под машинами. А жильцы многоэтажек постоянно вздрагивают от звуков выстрелов. Кто-то методично отстреливает голубей уже несколько месяцев: на асфальте валяются трупики раненых и мертвых птиц и остаются следы крови.

Очередную жертву на парковке возле многоэтажки обнаружили 21 мая.

— Со слов друга: он стоял на балконе, вдруг внезапный хлопок — и упал мертвый голубь. Такое уже не первый раз. Дворники, конечно, убирают, но без их работы весь двор был бы практически в голубях, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Вячеслав.

Но кто это делает? Местные жители не могут разобраться.

— Нам самим интересно узнать, кто это делает, взрослый или ребенок. Стреляет однозначно со стороны соседнего панельного дома, — возмущается мужчина.

Сегодня птицы, а кто будет завтра? Несмотря на проблему постоянных выстрелов (скорее всего, из воздушки), местные жители в полицию не обращались. В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск также сообщили, что никаких заявлений не поступало.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Поскольку голуби — самые многочисленные птицы в крупных городах, им уделяют гораздо меньше внимания, чем, например, совам или соколам. Центр реабилитации диких животных не занимается выхаживанием раненых голубей; в ветклиники с такой просьбой тоже не обращаются. Но это вовсе не означает, что живодеру такие выходки сойдут с рук.

— Нужно различать, производился выстрел солью или дробью. Каменная соль наносит животному минимальный ущерб, а из-за дроби у голубя нет никакого шанса выжить. Голуби — не домашние животные, и их воспринимают как вредителей, этаких летающих крыс. Но и этот случай может подойти под статью «Жестокое обращение с животными», если птиц убивают наповал из хулиганских побуждений. Скорее всего, в таком случае максимум может грозить штраф до 80 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск юрист Егор Горшков.

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