«Не знали, как читается Depeche Mode и как крутить дисковый телефон»: актеры из «Мир! Дружба! Жвачка!» рассказали, как вживались в девяностые

В третьем сезоне у главного героя появляется новая подружка, ее играет Саша Хромова. Фото: Предоставлено PREMIER

Российские авторы мастерски сняли девяностые. Сняли так, что зритель смотрит и верит. Рынки с импортными шмотками, отмороженные братки, искалеченные войной афганцы, финансовые пирамиды, дедушкин костюм для школьника. В сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» все гармонично сплелось и закрутилось в едином сюжете. И вот вышел уже третий сезон - он доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Поразительно: в центре истории - подростки, вроде бы кино для школьников, но нет же, среди фанатов и взрослые дяди с тетями, и пенсионеры. Завидев на улице юных артистов из криминальной драмы, просят сделать фото на память.

Фильм о жизни подростков в девяностых, но смотрят его не только школьники. Фото: Предоставлено PREMIER

Снимаются в кино дети нулевых. Для них этот сериал, считай, аттракцион. Артистов перенесли в эпоху, которая не знает ни мобильных телефонов, ни электросамокатов, ни курьеров с пиццей. О том, как магия кино отправила молодежь в прошлое, мы решили расспросить в интервью.

«У МЕНЯ БЫЛ КНОПОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН, А С ДИСКОВЫМ НЕ ПЕРЕСЕКАЛСЯ»

- Ребята, было вам что-то непонятно из сценария или из реквизита? Все-таки другое время, - спрашиваем мы.

- Ну, были небольшие затупы в первом-втором сезоне. Дисковый телефон, например, видел у бабушки дома, но никак с ним не пересекался, - рассказал КП-Новосибирск Егор Губарев, сыгравший положительного и принципиального Саньку. - У меня в 8 - 9 лет появился кнопочный телефон. Но все равно нулевые не так уж далеко ушли от девяностых: так же играли в казаки-разбойники, бегали по улице.

Актеры, которые играют детей девяностых, не знали некоторых вещей. Например, как обращаться с дисковым телефоном. Популярные группы того времени тоже были в новинку. Фото: Предоставлено PREMIER

- В тексте встречаются слова не наши - из другой эпохи. И мне по сценарию надо называть много музыкальных групп. Я у режиссера спрашивала, как названия читаются, куда ударения ставить. А когда Depeche Mode неправильно произнесла, вообще потеряла в его глазах статус, - рассмеялась Саша Хромова - ее героиня появляется как раз в третьем сезоне.

«У ИЛЮШИ - СИНДРОМ АСПЕРГЕРА, НО ОН ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ»

- Саша, а одежда из девяностых вам понравилась?

- Мне было очень комфортно, потому что Ксюха - рокерский персонаж, а я сама люблю эту моду, этот стиль. Приносила костюмерам свои цепи, у меня дома их навалом. А у них просила, чтобы что-нибудь подарили - все эти хендмейд-вещи хочется унести. И забрала со съемочной площадки пиджак Ксюхи - моей героини. Мне повезло: в одном эпизоде у меня был дублер, и поэтому сделали два костюма. Один отдали мне.

- Илюша, которого я играю, в первых двух сезонах слишком закутан, - не оценил моду прошлого Федор Рощин. - В первом сезоне была джинсовка очень плотная - пришлось потеть. Во втором - рыбацкий плащ до пят, тоже очень плотный. Только в третьем сезоне Илюша наконец-то разделся.

- Федор, ваш персонаж - с особенностями развития. Зрители это видят, но в самом фильме на этот счет ни слова.

- У Илюши синдром Аспергера, но в сериале это не проговаривается, потому что раньше еще не знали такого диагноза. Это легкая степень аутизма, такие люди живут в своем мире, не понимают сарказма. Наш сценарист Саша Белов много рассказывал мне про этот диагноз, скидывал ссылки на разные статьи.

Актеры Федор Рощин и Егор Губарев. Фото: Виктория МИНАЕВА

«ФАНАТ СДЕЛАЛ ТАТУИРОВКУ ВО ВСЮ ГРУДЬ»

- Классический, пожалуй, вопрос: как изменилась ваша жизнь после сериала?

- Я теперь вынужден вести страницу в соцсети. Это самое тяжелое в моей жизни, - отозвался Егор Абрамов, сыгравший классического постсоветского пацана Вовку. - А если честно, ничего не изменилось. Просто узнают на улице и просят сфотографироваться. Я как был пареньком из Тулы, так и остался.

- Меня поражает фанатская волна. Один из фанатов сделал себе на всю грудь татуировку с цитатами моего персонажа из первой серии. Вот как человек вдохновился, - не скрывает гордости Саша.

- А как впечатление о девяностых?

- Я раньше думала, что это локальная история отдельных людей - криминал, нет денег, очереди. Ну, просто это конкретные люди, которым не повезло, - признается Саша. - А потом, когда стала общаться с родителями, смотреть что-то об этом времени, меня ужаснуло: так было у всех.

- Но нельзя забывать, что это и новое время, новые возможности. Много было и позитива, - по-взрослому серьезно подытожил Егор Губарев.

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