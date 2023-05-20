«Ночь музеев» в Новосибирске 20 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Горожане смогут побывать на десятках площадок. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

«Ночь музеев» в Новосибирске 20 мая 2023 - одна из самых ярких акций года: в столице Сибири она пройдет уже в пятнадцатый раз. Чем в этому году удивят горожан – смотрите в нашей прямой онлайн-трансляции.

По традиции, гостей ждут на набережной: там пройдет экскурсия, концерт и даже мастер-класс по созданию цветочных образов.

Если вы - фанаты Гарри Поттера, то погрузиться в атмосферу Хогвартса вы сможете в молодежном центре «Зодиак». А если вам хочется окунуться в мистическую атмосферу и пощекотать нервы, отправляйтесь в музей мировой погребальной культуры

Уважаемые читатели! Присылайте свои фото и видео с «Ночи музеев» на Whats App по номеру 8-913-068-56-72 – мы обязательно все опубликуем.

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