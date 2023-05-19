«Маленькая, хрупкая. Какой ей топор?»: студентка юрфака зарубила мать из-за спора о самостоятельной жизни

Девушка зарубила маму топором. Фото: СУ СК РФ/соцсети

В Новосибирской области осудили студентку юрфака, которая зарубила мать топором. Трагедия произошла летом 2021 года в СНТ «Рассвет» Толмачевского сельсовета. Соседи семьи Ахметовых* увидели пожар, вызвали спасателей и сами прибежали на помощь. Через пару часов при осмотре сгоревшей бани там обнаружили тело 50-летней хозяйки. Но погибла женщина не от огня: ее перед этим убили. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

ОРГАНИЗОВЫВАЛА ВЫПУСКНЫЕ И ДРАЛАСЬ В ШКОЛЕ

О семье Ахметовых* в садовом обществе раньше никто и слова плохого не сказал бы. Супруги торговали фруктами, воспитывали трех детей: двух дочек и сына. Асия* была самой младшей, в 2021 году, когда случилась трагедия, ей было 20 лет. Как говорят местные жители, детей Ахметовы воспитывали в строгости.

- Родители Асии были добродушные, а с детьми - строгие. Асия училась средне, за плохие оценки ее дома ругали, - рассказывают КП-Новосибирск бывшие одноклассники Асии.

В школьные годы девушке не сиделось на одном месте. Она постоянно участвовала в разных мероприятиях, помогала организовывать выпускные в 9-х и 11-х классах. Но эта активность иногда выходила за рамки.

- Она порой была очень агрессивной, забивала «стрелки» другим девочкам на заднем дворе школы. Причем из-за мелочей разных, незначительных, - вспоминают ребята.

После выпускного девушка поступила в колледж на юрфак, но продолжала жить с родителями.

- Она пару раз пыталась уйти из дома, начать жить самостоятельно, но ее все равно возвращали обратно, - говорят жители СНТ.

«Я УБИЛ МАМУ»

Трагедия произошла 20 августа 2021 года. Как сообщает следствие, девушка и ее мама были в этот момент в бане.

- Между ними произошел конфликт. Девушке не разрешили жить самостоятельно. Асия взяла топор и нанесла матери не менее 10 ударов в голову и шею, - уточнил КП-Новосибирск Александр Феофанов, прокурор Новосибирского района.

В этот же день соседи увидели на участке семьи пожар. Местные вместе с родней Асии бросились тушить огонь и вызвали спецслужбу. Потушив огонь, обнаружили в бане 50-летнюю мать девушки. На ее теле были не только ожоги, но и раны от ударов. Пожарные вызвали на место полицию.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, девушка к тому времени сама призналась одной из соседок, что убила маму.

- Возбуждено уголовное дело по факту убийства 50-летней женщины. С целью сокрытия следов преступления подозреваемая подожгла баню с телом женщины и через некоторое время сообщила соседям о пожаре, - комментировали в 2021 году в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В ходе следствия была проведена экспертиза. Выяснилось, что баню подожгли. Но за поджог девушку не судили. Отец Асии сказал, что никакой материальный вред не причинен, да и сама студентка заявила, что это не ее рук дело.

- Мы до сих пор не верим, что она убила. Ходил слух, мол, она в бане была со своим парнем и это все он сделал, а она его просто прикрыла, - поделились с КП-Новосибирск жители сообщества. - Маленькая, хрупкая девушка. Куда ей за топор хвататься?

Тем не менее Асия признала свою вину в полном объеме, а на последнем слове раскаялась в случившемся. По уликам выходило, что преступление совершила именно она.

- Суд приговорил виновную к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - подытожил районный прокурор.

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