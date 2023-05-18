«Вместе с 10 лет, уже полвека!»

Николай Тямин вручил подарки сибирякам. Фото: Дарья МУЛОВА

В Международный день семьи в Ленинском районе Новосибирска поздравили супругов, которые прожили вместе более 40 лет. Как проходил праздник в КДЦ имени К. С. Станиславского - в нашем материале.

С ЗАБОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ

Перед началом торжества пожилые супруги заботливо поддерживали друг друга, помогали пройти на место в зале, сесть. Кто-то пришел на концерт с детьми, внуками.

- Мы вместе с коллегами-депутатами с трех округов проводим День семьи в мае уже больше 10 лет. Приглашаем супругов, которые прожили в браке 40 и более лет. Сегодня рекорд среди гостей - 60 лет совместной жизни, бриллиантовая свадьба. Мы награждаем всех почетной грамотой, дарим подарок - мультиварку. С удовольствием проводим это мероприятие каждый год. Нам радостно видеть, с какой заботой и любовью приглашенные супруги относятся друг к другу, - рассказала депутат Совета депутатов города Новосибирска Лилия Гончарова (депутатское объединение «Единая Россия»).

Старшие домов на округах депутатов помогают сформировать списки почетных гостей на День семьи. Они вместе с награждаемыми пишут краткое эссе о семье, в котором рассказывают историю знакомства, отмечают профессиональные заслуги и говорят о главном - сколько детей, внуков и правнуков воспитали:

- Владимир и Надежда Филиповы прожили вместе 48 лет. Отпраздновали свадьбу 23 февраля 1975 года. Владимир Олегович окончил монтажный техникум, устроился инженером в Дом быта. Надежда Афанасьевна окончила торговый техникум, всю жизнь проработала в сфере торговли. В семье родились два сына, Дмитрий и Алексей. Продолжают фамилию трое внуков и годовалый правнук.

«НЕОБХОДИМО ПОДНИМАТЬ ПРЕСТИЖ СЕМЬИ»

Каждый год на праздничный концерт приглашают и награждают около 30 пар. Если в этом году кого-то не отметили, обязательно пригласят в следующем году. За то время, пока существует традиция поздравлять крепкие пары, никого не награждали дважды. А это значит, что крепких семей, с которых молодежь может брать пример, много, а это ведь основа здорового общества.

- В современном мире крайне важно привлекать внимание к парам с солидным супружеским стажем. Необходимо поднимать престиж семьи, чтобы молодежь не только не боялась заключать браки, но и стремилась их сохранять. Статистика разводов в Новосибирске печальная. Конечно, наше мероприятие - это небольшой кирпичик в огромном деле взращивания ценности семьи в стране, - говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин (депутатское объединение «Единая Россия»).

В этом году на праздник пригласили супругов, которые прожили вместе 20 - 25 лет, чтобы они пообщались с теми, кто идет по жизни вместе уже почти полвека. Некоторые из награжденных познакомились задолго до свадьбы. Например, Ирина и Игорь Бельцевы познакомились, когда им было по 10 лет: они учились в одном классе и жили в одном подъезде.

- Мы поженились в 1978 году. Если честно, я и не считала, сколько мы прожили вместе - время пролетело незаметно, а оказывается, уже 45 лет. А познакомились мы, когда мой будущий муж переехал с родителями в Новосибирск. И так всю жизнь, с 10 лет, мы вместе, примерно 53 года уже. Была активная молодость, сразу после института мы уехали на комсомольскую стройку. Я всю жизнь работала учителем. Главное наше достижение - это дочка, - с улыбкой делится историей своей семьи Ирина Бельцева.

Рекорд совместной жизни за время существования доброй традиции - 67 лет.

- Поздравляем с этим замечательным весенним праздником - Днем семьи. Хотим пожелать, чтобы ваши дети и внуки всегда вас радовали своими успехами и достижениями. Пускай они любят вас и оберегают так, как любите и оберегаете их вы, - поздравил гостей праздника депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин (депутатское объединение «Единая Россия»).

Для крепких семейных пар в этот праздничный день артисты КДЦ имени К. С. Станиславского подготовили концерт с инструментальными, вокальными и танцевальными номерами.