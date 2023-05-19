Апартаменты - бизнес для ленивых

В лобби Time Park Apartments все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверьми, предусмотрена зона ресепшен и места для хранения интернет-заказов. Фото: ГК «Расцветай»

- Сейчас в Новосибирске доля апартаментов в общем объеме строительства равна приблизительно 5%, и она постепенно растет, - рассказывает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. - Одна из причин, по которым девелоперы строят апарты, - создание уникальной среды за счет синергии жилой и коммерческой недвижимости, где бизнесмен будет получать максимум услуг, за счет этого и увеличивается цена квадратного метра.

Time Park Apartments - кластерный проект ГК «Расцветай», в котором есть все необходимое для жизни: новоселы смогут жить и работать фактически в одном месте. Строящийся объект от известного застройщика не только сформирует новую среду, но и станет точкой притяжения, что добавит комплексу привлекательности на рынке аренды.

- Наши апартаменты спроектированы по принципу «все под рукой». Для тех, кто хочет организовать свою жизнь максимально комфортно и ценит время, объект окружен всем необходимым для динамичной современной жизни: территория комплекса, переходящая в парк, рядом спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе, - говорят в пресс-службе ГК «Расцветай».

Новый объект известного застройщика расположен рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская», на центральной магистрали Новосибирска - Красном проспекте. Данная локация не нуждается в представлении. Это центр Новосибирска - административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой.

- Объект ГК «Расцветай» расположен в центральной части города по линии метро. У этой локации есть перспектива дальнейшего развития. В будущем прибрежная зона реки Ельцовки будет благоустроена в парковую зону. Кроме того, рядом много мест, куда можно устроиться на работу, в связи с чем цена за квадратный метр будет расти быстрее рынка, - отмечает Сергей Николаев.

Современный урбанистический стиль Time Park Apartmens придают подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту. Фото: ГК «Расцветай»

Приобретение апартаментов ГК «Расцветай» на фоне нестабильной экономической ситуации можно рассмотреть в качестве инструмента для сохранения денег и получения пассивного дохода. Специфика локации этому способствует: здесь удобно арендовать жилье на длительный срок или останавливаться на несколько суток для тех, кто в Новосибирске проездом или в командировке.

- В настоящее время апартаменты относятся к тому небольшому числу сегментов рынка, где есть потенциал для инвестиционных вложений. Мотивов для приобретения такой недвижимости несколько. В целом ее покупают конечные покупатели, апарты можно рассматривать как вариант первого жилья или квартиры для «пиджака» - это те, у кого есть дом за городом, но они много времени проводят в мегаполисе. Многим апарты интересны для сдачи в аренду - это такой «ленивый бизнес», так как все организационные вопросы берет на себя сервисная компания, - резюмирует аналитик.

Офис продаж ГК «Расцветай»

Тел. (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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