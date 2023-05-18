Со скалодромом и атриумом: в Новосибирске построили школу, которая в корне отличается от типовых проектов

3 мая новая школа приняла первоклашек и второклашек микрорайона Европейский Берег. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Школа № 220 в Европейском Береге - долгожданная, ведь в районе много семей с ребятишками. Сначала ее хотели построить по типовому проекту советских времен, где не учитывались ни современные методы обучения, ни архитектура микрорайона. Поэтому компания «Брусника» - застройщик Европейского Берега - взяла проектирование на себя.

Официальное открытие планировали в сентябре. Но в районе много детей, поэтому началку открыли уже в мае: ребятню перевели из соседних школ. Школа рассчитана на 825 учеников, с 3 мая он приняла 12 начальных классов: 7 первых и 5 вторых.

Школу возвели на бюджетные деньги. И это пример того, как в рамках бюджета вместо П- или Н-образной типовой школы можно сделать нечто новое и вдохновляющее.

«Комсомолка» прогулялась по храму знаний в выходной. Ощущение - словно побывали в современном арт-пространстве. Подробности - в нашем фоторепортаже.

КАК ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

В сентябре 2020 года проект школы № 220 показали зампреду Правительства РФ по строительству Марату Хуснуллину. Он предложил взять ее за образец для всей России, и неспроста.

Сразу за турникетами на входе - школьный атриум. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Для комфорта и безопасности потоки началки и старших классов разделяются прямо от входа. У них разные проходные турникеты, гардероб. Старшие проходят прямо, младшие направляются в левое крыло здания.

Первое, что бросается в глаза сразу после турникетов, - атриум и деревянная лестница-трибуна. В школе нет классического актового зала с чопорными шторами, рядами кресел.

Атриум вместо привычного актового зала. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Вместо него - многофункциональное пространство атриума, где можно провести концерт, лекцию, встречу. По бокам - столовая, музыкальный класс, зоны для отдыха. Здесь много воздуха и света. А еще тут словно пропитываешься ощущением причастности к чему-то новому, современному. Когда над головой синее небо сквозь стекло, в голову сами собой приходят светлые и воздушные мысли.

Кстати, для безопасности пространство от пола до потолка закрыто стальной сеткой. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

ВСЕ ПО-НОВОМУ

В музыкальном классе. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Застройщик вложился не только в здание, но и почти во всю мебель и оборудование. Через стеклянную перегородку от атриума - музыкальный класс с электронным роялем и гитарами. Находясь тут, язык не повернется назвать уроки пения бесполезными или ненужными.

Большой спортивный зал со скалодромом. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

В большом спортивном зале есть скалодром, а малый оборудован для младшеклассников. Есть и танцевальный класс со станками для занятий хореографией и зеркальными стенами.

В такой библиотеке хочется задержаться подольше. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Местная библиотека - не то место, где за время учебы побывают пару раз. Она входит в медиакластер с библиотечным центром, книгохранилищем, лабораторией, пресс-центром. Здесь установлены аудио- и видеосистемы, можно смотреть фильмы, проводить презентации.

Коридор крыла для младших классов. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Новаторство школы и в том, что помещения классов, коридоров, атриума могут трансформироваться под разные задачи учебного процесса.

Кабинет начальной школы. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Еще одна непривычная фишка: все классы отделены от коридоров стеклянными перегородками. Из-за этого в них больше света и всегда можно увидеть, как проходят уроки, что делают дети и преподаватели.

Мы просто влюбились в широкие подоконники - они есть в каждом кабинете, в коридорах. Так и хочется улучить минутку и сделать эффектное фото.

Все кабинеты оборудованы современной техникой и приборами. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

В кабинетах физики, биологии, химии на каждой парте есть нужное оборудование. Для учеников купили даже мобильный планетарий.

Здесь занимаются робототехникой. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Кабинет труда больше напоминает арт-мастерскую, а класс кулинарии с жарочными поверхностями и духовыми шкафами похож на уютную кухню в современном доме. Для юных инженеров обустроили ИТ-полигон для занятий робототехникой, программированием и техническим творчеством. Есть гончарная мастерская. Всего в школе около 10 различных мастерских для творческих занятий и групп продленного дня. Специализированные классы заменили медиа, арт, естественно-научным, спортивным и технологическим кластерами.

Школьная столовая на 413 мест. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Большая столовая рассчитана на 413 мест, она просторная, светлая, с современной мебелью. А слабое место многих школ - санузлы - как в модных кинотеатрах.

Школьный санузел. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Аккуратные грядки прямо под окном кабинета биологии. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Под окном кабинета биологии разбили школьный огород с теплицей. В обустройство пространства школьного двора вложили немало сил: здесь спортплощадка для футбола, амфитеатр, есть места, где можно отдохнуть на переменках на свежем воздухе. А зимой будет каток и лыжня для занятий физкультурой.

Уличная спортплощадка. Фото: Предоставлено ООО «Брусника»

Напомним, что школа спроектирована компанией «Брусника» совместно с европейским архитектурным бюро.