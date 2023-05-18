Кто стал лучшим киберпатриотом России

И. о. ректора СибГУТИ Бари Хаиров, координатор федерального проекта «Цифровая Россия» в НСО, вручает награды победителям. Фото: СибГУТИ

В Центре патриотического воспитания стараются использовать все формы передачи знаний: уже привычные и понятные старшему поколению и такие, что зажигают огонь в глазах детей и подростков. Патриотика должна быть близка современной молодежи. Только тогда она будет эффективно работать и по-настоящему помогать духовному и интеллектуальному росту. Именно поэтому Центр поддерживает нестандартные проекты, которые расширяют пул участников и возможности патриотического воспитания. Об одном из таких мероприятий - проекте «Киберпатриот» - в нашем материале.

В финале турнира Всероссийского движения «Киберпатриот» встретились лучшие киберспортсмены. Фото: СибГУТИ

ПАТРИОТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

12 мая в Государственном концертном зале имени А. М. Каца прошел финал турнира имени Святого князя Александра Невского Всероссийского движения «Киберпатриот».

В финал попали те, кто показал лучшие результаты в заочном этапе: сначала ребята со всей России схлестнулись в сетевых играх Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) и «Мир кораблей». По словам организаторов, эсминцы, крейсеры и линейные корабли «Мира кораблей» полностью соответствуют реальной военно-морской технике, которую использовали в ХХ веке. В игре продуманная механика: работают законы физики, качественно прорисованы местность и рельеф. Используемая техника соответствует реальным параметрам и позволяет узнать новое об основах кораблестроения, особенностях ведения военно-морского боя, разобраться в баллистике. А еще - виртуально поучаствовать в исторических боевых событиях.

Организаторы турнира объединили военно-историческую тематику с компьютерными технологиями. Фото: СибГУТИ

В турнире приняли участие 100 команд со всей России. А в его финале организаторы еще изящнее завернули военно-историческую тематику в компьютерные технологии. Получились современные соревнования, где выбирали лучших по направлениям «Историческая викторина», «Военно-тактическая игра с оборудованием «Лазертаг», «Профессиональные навыки владения компьютером» и «Информационная безопасность и кибербезопасность».

КТО ПОБЕДИЛ?

Цель турнира: гражданско-патриотическое воспитание молодежи через новые актуальные формы - интерактивные, инновационные, с использованием компьютерных технологий, направленных на формирование здоровой, физически и духовно совершенной, морально устойчивой личности. По отзывам участников и гостей турнира, затея более чем удалась!

Победители среди кадетов

I место - САКК имени маршала Александра Покрышкина - Покрышкинцы

II место - ЦО_165 - Киберкадеты имени атамана Ермака

III место - МАУ ЦО № 165 - Киберкадеты имени Героя Советского Союза В. А. Бердышева

Победители среди новосибирских вузов

I место - NSUEM ESPORTS - НГУЭУ, команда имени героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова

II место - CYBSUTIS - СибГУТИ

III место - 520-й полк - НГАУ

Победители федерального финала

I место - BERKUT.PSU имени М. Ю. Лермонтова - Пензенский государственный университет

II место - NSUEM ESPORTS - НГУЭУ, команда имени героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова

III место - ASU.EL - АлтГУ имени Г. С. Титова

Наградную продукцию победителям турнира предоставил Центр патриотического воспитания. Фото: СибГУТИ

Напомним, что Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. Всероссийское движение «Киберпатриот» объединяет организации, реализующие разнообразные программы и проекты в области киберспорта и кибербезопасности. Одним из приоритетных направлений деятельности является проведение соревнований среди учащихся общеобразовательных организаций, а также профессионального и высшего образования.

Организатором финала турнира «Киберпатриот» в Новосибирске выступил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) при поддержке правительства региона, министерства цифрового развития Новосибирской области и Центра патриотического воспитания.

Обо всех проектах и мероприятиях узнавайте на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo, https://t.me/patriotnsoo.