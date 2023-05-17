Рабочая группа по СВО проанализировала меры поддержки на федеральном уровне

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о мерах поддержки в Новосибирской области. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», установить такой стандарт предложил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля. По его словам, он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

- Многие меры поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продленного дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьей льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей, - пояснил глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах.

- В наш стандарт вошло льготное питание детей участников специальной военной операции, которые обучаются в 5 - 11-х классах в школах или СПО. Востребованы также компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льгота по транспортному налогу, на путевки в детские оздоровительные лагеря, - отметил глава группы.

Также рабочая группа предлагает масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.

- Он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта. Паспорт позволит поддерживать информацию о потребностях семьи в актуальном состоянии, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам, - сказал Андрей Турчак.

Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и реализацию мер поддержки, предложенных в едином стандарте, рабочая группа по вопросам СВО будет осуществлять вместе с координационным центром правительства, а также координаторами группы в регионах.

В свою очередь глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поддержала инициативу рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Принимая участие в заседании, она отметила, что он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.

- Может оказаться такая ситуация, когда ребята сидят в одном окопе, а получают совершенно разные деньги. Так и при демобилизации. Пришли ребята, потерявшие ноги, руки, здоровье, но в каждом субъекте у них совершенно разный уровень поддержки - социальной и финансовой. Необходим единый стандарт, который будет понятен и справедлив, - считает Анна Цивилева.

В заключение Андрей Турчак отметил, что сегодня действуют более 130 федеральных мер поддержки: жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы, приостановка административного и исполнительного производства, мораторий на пени за ЖКУ, повышенный страховой стаж для начисления пенсии, льготы в сфере образования и занятости. Работа над расширением федеральных мер будет продолжена. Об этом он доложил в ходе последнего доклада Президенту РФ, часть мер была поддержана. Соответствующие нормативные и законодательные изменения готовятся рабочей группой.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- В Новосибирской области сформирована адресная система поддержки граждан, участвующих в СВО, членов их семей. Главам муниципалитетов дана установка отслеживать каждую семью, помогать всем необходимым. С 1 марта в области действует региональная мера - реабилитационный сертификат для участников СВО, получивших ранение. Он предоставляет комплекс услуг, направленных на укрепление здоровья, улучшение психоэмоционального состояния, профессиональной переподготовки. Важный блок сертификата - курс социально-медицинской реабилитации в условиях 14-дневного стационара. Мы расширили категории граждан, которые могут им воспользоваться, попытались охватить всех, в том числе участников ЧВК. Дополняем и содержание сертификата - теперь туда входит зубопротезирование. Реабилитационный сертификат войдет в базовый пакет региональных мер поддержки участникам СВО, получателям услуг филиала фонда «Защитники Отечества» в Новосибирской области. Вопросы оказания помощи участникам СВО и их семьям находятся на контроле, ведется системный мониторинг, - сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников.