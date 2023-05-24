«Бежал к хозяину под дождем»: йоркширский терьер потерялся после аварии и прошел 100 километров в сторону дома

Локи живет у Амира 4 года. Фото: предоставлено Амиром

52-летний новосибирец Амир отправился в путешествие на Алтай вместе с питомцем. На обратном пути попал в аварию, после чего пес выбежал из машины и пропал. Мужчина вернулся домой, но попыток вернуть Локи не оставлял. Да и сам терьер искал путь к своему хозяину. Подробности удивительного возвращения - в материале КП-Новосибирск.

«МЫ ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ ЧЕТЫРЕ РАЗА»

Йоркширский терьер Локи живет с Амиром 4 года. Песик достался мужчине после развода. Хозяин прикипел к малышу душой и сердцем, поэтому даже путешествовал с ним вместе. Так Локи вместе с Амиром отправился в поездку на Алтай - мужчина хотел доехать до границы с Монголией.

Мужчина поехал с псом на Алтай. Фото: предоставлено Амиром

- Я хотел пересечь границу, но была большая очередь, поэтому решил повернуть обратно. На обратном пути возникли проблемы с тормозной системой. Когда я начал притормаживать на трассе, машину выкинуло на обочину. Мы перевернулись четыре раза, - рассказал КП-Новосибирск Амир, хозяин Локи.

Машина перевернулась четыре раза. Фото: предоставлено Амиром

Водитель родился в рубашке. На нем не было ни царапины. Отделался легким испугом и разбитой машиной.

- Я был пристегнут, поэтому со мной ничего не случилось, сработала подушка безопасности. После аварии Локи выскочил на улицу, вертелся вокруг себя. Я посадил его в машину, но он снова выпрыгнул, - вспоминает мужчина. - Локи убежал в степь, а я за ним.

Амир полтора часа бегал по степи и звал пса, но он не отзывался и не бежал навстречу.

- Наверное, мне нужно было остаться и подождать, но в голове все смешалось, - корит себя Амир. - Я доехал на эвакуаторе до автобусной остановки, машину продал на авторазбор.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВЫ ИЩИТЕ ЙОРКА?»

Мысли о том, что маленький Локи блуждает один в степях Алтая, не давали Амиру покоя. Он не верил, что его любимец погиб.

- Из-за сильных переживаний у меня стало плохо с сердцем, и я около недели пролежал в кардиологии. После этого я разослал объявления по всем группам «потеряшек» в соцсетях. Еще девочка знакомая помогла распространить пост на большую аудиторию, - описывает процесс поисков Амир.

У Локи было повреждено веко. Фото: предоставлено Амиром

Спустя месяц раздался звонок. Голос на том конце провода задал вопрос, который перевернул сознание Амира: «Здравствуйте. Вы ищете йорка? Скиньте фотографию».

- Я тут же отправил женщине фото Локи, а она мне в ответ отправила снимки собаки, которую они нашли на алтайской трассе. Я сразу узнал своего пса. У него есть особая примета - он косолапый, - объясняет хозяин Локи.

БЕЖАЛ ДОМОЙ ПОД ДОЖДЕМ

Где же все это время был терьер? Локи оказался один среди алтайских степей. Неровен час его могли бы схватить местные коршуны. Но отважный пес бежал в сторону дома.

- Местные жители нашли его на трассе. Локи бежал под дождем. Он прошел сам больше 100 километров! Пса пытались взять на руки, но он не шел. В итоге его все-таки забрали и назвали Марсом, потому что он пробегал недалеко от «марсовых полей», - говорит мужчина. - Локи отвезли в ветеринарную клинику - у него было повреждено веко.

Локи счастлив быть дома. Фото: предоставлено Амиром

Амир в тот же день выехал на Алтай за своим любимцем. Локи, увидев знакомое лицо и услышав родной голос, со всех лапок бросился в объятия мужчины. Всю дорогу домой он ехал на руках хозяина.

- Локи истосковался по мне. Сейчас старается от меня ни на шаг не отходить. Ту семью я отблагодарил коробкой конфет и коньяком. Подарю им потом щенка из помета Локи, чтобы они назвали его Марсом, - добавляет Амир.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber