«Усыпить не получилось, добивали камнями»: новосибирские зоозащитники добиваются уголовного наказания для убийцы бордоского дога

Собаку привезли в ветклинику. Фото: предоставлено Анной Никитиной

Жуткая история произошла осенью 2022 года. Дети увидели, как в овраге мужчина забивает собаку, и побежали за помощью. Спасти дога не удалось. Как говорят волонтеры, живодер дал в полиции признательные показания, но уголовное дело не возбудили. Новосибирские зоозащитники пытаются добиться справедливого наказания. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

БИЛ КАМНЕМ

Для того чтобы понять ситуацию, вернемся в октябрь 2022 года. Трагическая история произошла в районе Бронных переулков. Две школьницы, им 11 и 14 лет, прогуливались по улицам массива и услышали визг животного.

- Девочки пошли на шум и увидели, как мужчина бьет собаку камнем. Дети тут же побежали в местную ветклинику, чтобы попросить о помощи, позвали еще взрослых. Когда неравнодушные люди вернулись, мужчины уже не было. Собаку вытащили из оврага, принесли в больницу, - рассказала КП-Новосибирск Анна Никитина, зоозащитница.

Нюша была истощена. Фото: предоставлено Анной Никитиной

Как говорит девушка, у собаки, которую впоследствии назвали Нюшей, было много оскольчатых переломов, вся морда разбита, чуть позже выяснилось, что у дога саркома кости передних конечностей.

- Эту собаку узнал врач ветклиники. Оказалось, что ее туда приводили. Хозяйке сказали диагноз, но она решила не лечить Нюшу, - говорит женщина. - Как мы выяснили, семья, в которой жил дог, неблагополучная. Хозяйка решила избавиться от собаки и отдала каким-то подпольным ветеринарам на усыпление. Животному ввели какие-то препараты, но усыпить не удалось. Поэтому решили добить.

КУЧА ЗАЯВЛЕНИЙ

Спасти Нюшу не удалось, ее усыпили в клинике.

Анна говорит, что неравнодушные жители написали кучу заявлений в полицию. При этом и сам мужчина приходил к правоохранителям и давал признательные показания.

- Мы отвезли Нюшу на экспертизу, чтобы специалисты ответили на вопросы: имеются ли у собаки какие-то телесные повреждения, если да, то какая тяжесть здоровью была причинена; были ли повреждения получены при жизни питомца; была ли у собаки боль; были ли у нее хронические заболевания; являлись ли данные повреждения смертельными. На все ответы ответ утвердительный, но, несмотря на это, на все заявления жителей и зоозащитников пришли отказы в возбуждении уголовного дела, - грустно подытоживает волонтер.

К делу на благотворительных началах подключился юрист Сергей Егоров. Он рассказал о дальнейших планах.

- Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела. Сейчас будем писать жалобы в прокуратуру, Генпрокуратуру, региональное МВД и главк, - уточнил КП-Новосибирск Сергей Егоров, юрист в сфере защиты животных.

КП-Новосибирск также направила запрос в ГУ МВД России по НСО, чтобы узнать, по какой причине в возбуждении уголовного дела было отказано.

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