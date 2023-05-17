«У водителя все лицо в крови»: пенсионерка избила таксиста, защищая взрослого внука

Пенсионерка била мужчину вместе с внуком и другим человеком. Фото: скриншот из видео, предоставленного местными жителями

По соцсетям разлетелось видео необычной драки. Стычка случилась между двумя водителями во дворе дома. Чуть позже в драку вступили еще два пенсионера. Три человека бьют лежачего: пенсионерка лупит беднягу каким-то металлическим предметом, похожим на арматуру, пожилой человек добавляет костылем.

- Не трожь его! - кричит женщина и замахивается.

Как выяснилось, пенсионерка оказалась старшей по дому, а из подъезда она выбежала, чтобы помочь внуку.

«БА-БУШ-КА!»

Драка произошла в Кировском районе Новосибирска, в Северо-Чемском жилмассиве. Два водителя схлестнулись около старенькой панельной пятиэтажки.

- Мы услышали сильный стук, выглянули в окно, а там драка между парнями - таксистом и еще каким-то мужчиной. Через пару минут на улицу вышла старшая по дому с каким-то мужчиной, - рассказали КП-Новосибирск жильцы дома. - Мы потом выяснили, что один из молодых драчунов - внук старшей по дому. Видимо, она вышла его защищать. И смех и грех. Помните, как в «Ералаше» здоровенный детина звал на помощь: «Ба-буш-ка!»?

После пенсионеры ушли домой. Фото: предоставлено местными жителями

Правда, в этом случае пенсионерку на подмогу никто не вызывал: сама увидела драку в окно и спустилась вниз со своим знакомым. При этом в чем причина конфликта, никто так и не понял.

- Они то ли парковку не поделили, то ли кто-то в кого-то въехал, - рассуждают местные. - Драка происходила возле детской площадки. Там были дети, и они все это видели.

«ВЕСЬ ДВОР КРИЧАЛ: «ОТПУСТИТЕ!»

Голосовой диапазон старушки оценили все. Женщина не стеснялась в выражениях и лихо охаживала обидчика внука металлической палкой.

- Там весь двор кричал: «Отпустите!» В итоге парни разошлись. У таксиста все лицо было в крови. Он постоянно спрашивал: «За что?», - добавляют жильцы дома.

Полицию никто не вызвал, но правоохранители уже подключились к делу. Они начали проверку.

- Заявлений пока не поступало. Выявленный факт зарегистрирован, начата проверка, - сообщили в пресс-службе полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber