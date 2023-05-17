В конце мая ученики выпускных классов попрощаются со школой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Учебный год подходит к концу, старшеклассники выпускаются из школы и готовятся к летним экзаменам. В конце мая они в последний раз услышат звонок и попрощаются с родной школой. Уже стало известно, когда проведут последний звонок в Новосибирске 2023.

- Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, и последние звонки пройдут в школах 23, 24, 25, 26 мая 2023 года, - сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска. При этом каждая школа определяет дату, ориентируясь на свой учебный план.

С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия пройдут очно. Девушки наденут черную форму с белыми фартуками, завяжут белые банты, а юноши достанут лучшие костюмы. Если повезет с погодой, традиционный школьный вальс станцуют во дворе школы: в 20-х числах мая синоптики обещают днем +17... +21. После линейки ученики могут пойти гулять в парк или на набережную, а под вечер устроить чаепитие, дискотеку или сходить в кафе - все зависит от желания ребят, их родителей и учителей.

Также в честь Года педагога и наставника 20 мая Минпросвещения России проведет в соцсети ВКонтакте всероссийскую акцию «Марафон побед: спасибо, учитель!». Она пройдет под девизом «Учить. Вдохновлять. Развивать». В течение месяца до выпускных вечеров участники акции будут делиться воспоминаниями о школьных годах, размещать публикации с благодарностями педагогам под хештегами #ПоследнийЗвонок #Выпуск23МарафонПобед #УчитьВдохновлятьРазвивать2023 #ГПН_2023 #ГодПедагогаНаставника.

Уже после праздника в течение месяца ученики будут сдавать выпускные экзамены. Первые ЕГЭ по географии, литературе и химии пройдут уже 26 мая. Сдавать экзамены ребята будут до 1 июля, а выпускной пройдет 25 июня.

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