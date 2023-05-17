«Похорошело-то как!»: показываем, как прошел субботник у реки в Кудряшах

Фото: ГК «Расцветай»

Сотрудники ГК «Расцветай» вышли на субботник рядом со строительной площадкой квартала «Сосновый бор», который возводится под дочерним брендом «Акация».

Рядом с будущим кварталом - прибрежная полоса, где жители поселка Кудряшовский любят порыбачить и просто отдохнуть у воды. Сотрудники ГК «Расцветай» взялись сделать это место еще уютнее и чище. О том, что получилось в итоге, - в нашем репортаже.

Фото: ГК «Расцветай»

КОГДА НЕ СТРАШЕН ХОЛОД

Утром около реки прохладно. А ребятам из «Расцветай» тепло: мелькают грабли, лопаты, работает пила, расчищающая бурелом. Деловито ходят парни и девушки с ворохом прошлогодней листвы на носилках. Ряды мешков с мусором растут буквально на глазах. Когда работаешь от души, никакой холод не страшен, тем более под бодрую музыку и в компании коллег.

Фото: ГК «Расцветай»

- Сегодня сотрудники ГК «Расцветай» вышли на берег Оби, чтобы навести порядок на прибрежной территории, которая соседствует с нашей строительной площадкой, где возводят квартал из 17-этажных домов с видом на реку. Мы хотели, чтобы этот вид стал лучше, чище, интереснее уже сейчас, во время строительства, а не тогда, когда стройка завершится. Порядка 100 наших сотрудников из всех подразделений убирают сухостой, бытовой мусор, листву, чтобы сделать жителям Кудряшей приятное, ведь здесь очень много рыбаков, а в теплые солнечные дни сюда приходят целыми семьями. К тому же мы уже сейчас думаем, как в дальнейшем сможем улучшить этот берег. При уборке выяснилось, что есть просадка земли, старые сухостойные деревья. С чем-то справимся уже сегодня, что-то обязательно улучшим попозже, - рассказал Константин.

Фото: ГК «Расцветай»

БОК О БОК С ДРУЗЬЯМИ

Николай гордится, что помогает и природе, и людям. Говорит, здорово поработать на свежем воздухе вместе с коллегами.

Фото: ГК «Расцветай»

- Помните, как когда-то в школе выходили всей толпой и чистили территории рядом с домом и той же школой? Как приятно было видеть потом результаты своих трудов! Мы сегодня, как когда-то в детстве, делаем вместе такое классное дело, и от этого по-настоящему приятно. А общение на субботниках с коллегами, большинство из которых уже стали тебе друзьями, - дополнительное удовольствие, - признался Николай.

Фото: ГК «Расцветай»

Для сотрудников ГК «Расцветай» такое времяпрепровождение было не только полезным, но и приятным.

- Здесь по-настоящему красиво. Только посмотрите, какая природа вокруг! Деревья, песок, вода... А без залежей сухой листвы, бурелома стало еще просторнее и как будто больше воздуха. - По довольным лицам девушек видно, что сегодняшняя работа им в радость.

Фото: ГК «Расцветай»

Такие экологические акции застройщик организует не впервые. Бережное отношение к природе - часть философии компании, ее корпоративной культуры.

- Это мероприятие выглядит действительно по-весеннему оптимистично. Для нас очень ценно проводить такие акции. Это не только полезный вклад в общественное дело: сохранение природы и сбережение природных ресурсов - это и корпоративная культура, когда совместная цель достигается только при неравнодушном участии каждого. Нам очень приятно сделать пространство поселка Кудряшовский еще более уютным и комфортным для жизни, - отметили в пресс-службе компании.