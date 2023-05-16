Нейросеть посчитала, что Пушкин жил в одно время с Цоем. Перефото: Тимур ХАНОВ/ Михаил ФРОЛОВ.

Мы решили протестировать искусственный разум и дали задание, которое считали сложным.

- Поможешь мне написать сочинение?

На этот вопрос чат-бот GPT ответил с энтузиазмом:

- Конечно, я готов помочь тебе в написании сочинения. Но перед тем как начать, мне нужно знать тему и объем работы. Также будьте готовы предоставить дополнительную информацию и идеи, которые помогут в написании сочинения.

- Напиши сочинение на тему «Сходство в творчестве Виктора Цоя и Александра Пушкина» объемом от 800 до 1000 знаков, - дали задание мы.

Нейросеть подумала около минуты и радостно выдала ответ. Он оказался длиннее, чем мы просили. Но процитируем фрагмент:

- Оба поэта стали источником вдохновения для многих поколений. Их произведения поражают своей художественной ценностью и философской глубиной. Кроме того, у них обоих можно отметить склонность к самоанализу, неутешительно показывавшему общие проблемы человеческого бытия. Они оба искали на высоком уровне новые формы воплощения своих идей и вдохновлялись друг другом.

Даже интересно стало, какую песню Цоя Пушкин любил больше всего… Но бесплатный лимит на вопросы и задания боту у нас закончился.

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