Почему Фросю Бурлакову хоронили дважды: звезда фильма «Приходите завтра» не нашла покоя и после смерти

Екатерину Савинову, прожившую всего 43 года, хоронили дважды. Фото: стоп-кадр/ Надежда РЫЖКИНА.

- А ты что будешь, Фрося?

- А мне - только чаю. Стаканов шесть. Мы с мамой всегда после бани чай пьем с малинишным вареньем… Или хоть пять.

Молодежь вряд ли узнает эту цитату – в ТикТоке такое не показывают. А вот люди взрослые легко вспомнят фрагмент из старого советского кино. «Приходите завтра» - история о девушке из глубинки, которая училась петь, слушая пластинки и мечтала стать артисткой. Картину впервые показали в 1963-м году. Говоря современным языком, фильм стал культовым. Зрители смеялись над непосредственными репликами сельской девчушки, и не знали, насколько правдиво кино. Это, по сути, история самой актрисы, сыгравшей Фросю Бурлакову — Екатерины Савиновой. Только судьба ее оказалась намного трагичнее.

По сути, фильм - это история самой актрисы, сыгравшей Фросю Бурлакову — Екатерины Савиновой. Фото: стоп-кадр.

ПЛАТЬЕ – ЗА МЕШОК КАРТОШКИ

Катя Савинова родилась 26 декабря 1926 года в Алтайском крае. Росла в бедной крестьянской семье. На селе ее с детства прозвали артисткой – очень уж голосистой была девчушка. И повторяла всякую песню, что услышит в деревне. Еще восхищалась она пластинкой итальянского композитора Джоаккино Россини – патефон был единственным предметом роскоши, доступным крестьянской дочери. Катерине было 17, когда в Барнауле – краевой столице – жюри поставило ей высший балл на конкурсе чтецов. Это только подстегнуло. На следующий год «артистка» решила покорять Москву.

Екатерина, как и ее героиня, приехала покорять столицу из Сибири. Фото: стоп-кадр.

В столицу ехала в простеньком синем платьице. Катина мама выменяла его на мешок картошки, и это была самая нарядная одежда, которую могла предложить дочке.

На экзамены во Всероссийский государственный институт кинематографии Екатерина опоздала. Через полгода поступила на дополнительный набор.

Очень выручал девушку уникальный голос с диапазоном в три с половиной октавы. Он стал для Савиновой пропуском в мир музыки и кино. Будь в те годы современные телешоу, к Катерине повернулись бы все наставники и бились бы между собой, желая забрать в свою команду.

«НИКОГДА НЕ ВИДЕЛА АРБУЗОВ»

Преподаватели советовали Катерине покорять оперную сцену. Но она мечтала о кино. В 48-м году снялась в фильме «Страницы жизни». Правда, никому не известная артистка со своей скромной ролью не удостоилась даже строчки в титрах.

А вот через год в музыкальной комедии «Кубанские казаки» в Савиновой уже можно было разглядеть будущую звезду. Впрочем, Катя оставалась той же скромной девушкой, совсем не похожей на нынешних гламурных знаменитостей. Партнером в съемке у нее была Клара Лучко.

- В экспедиции на Кубани мы с Катей жили в одной гостинице, в одном номере. Номер был очень маленький и походил на купе поезда. Катя меня все время поражала. Она никогда не видела арбузов, никогда их не ела и попробовала только на съемке. Когда мы ели арбузы, она выгрызала корку до самого основания, а когда увидела, что на моем куске остается немного мякоти, вдруг заплакала: «Ну как ты можешь?! Ведь есть люди, которые никогда не видели и никогда не ели это чудо!» - такой рассказ Клары Лучко процитировал в издании «Свет погасших звезд» писатель Федор Раззаков.

«Кубанские казаки» принесли Савиновой не только первый успех, но и проблемы. На съемки ее пригласил сам директор «Мосфильма» Иван Пырьев. Талантливый режиссер, который буквально купался в премиях, слыл большим любителем красивых женщин. Положил глаз на Катерину. Отвергая приставания, девушка влепила ему пощечину. С тех пор больше десяти лет действовало «проклятие Пырьева» - негласный запрет на Савинову в кино. Режиссеры, правда, обходили его, но предлагали маленькие роли, и зачастую не указывали артистку в титрах.

ПОДЕЛИЛАСЬ СЛАВОЙ С ПОДРУГОЙ

Визитной карточкой артистки стал фильм «Приходите завтра». Сценарий готовил муж Савиновой Евгений Ташкова, и писал его с любимой женщины.

В фильме девушка из глубинки останавливается в квартире скульптора. Герой Анатолия Папанова спрашивает:

- Ты откуда приехала?

- Из Ельцовки, - отвечает Фрося Бурлакова.

- А-а-а… Это где?

- Это в Сибири.

- Хорошо там?

- Хорошо. Покойно. И толчеи нет никакой.

Тут девушка мочит руку под струей из-под крана и по-детски восхищается:

- О! Вода! И таскать не надо. А у нас – колодцы. Вот ее оттуда тянешь, тянешь. Ой! Плечи болят.

Это все – правда. Из алтайской Ельцовки приехала сама Екатерина, и очень удивлялась комфорту столичных квартир – водопровод, душ, телефон… Экзамены Савиновой во ВГИК тоже нашли воплощение в фильме. И даже платье на героине – то самое синее, в котором Екатерина ехала в Москву. А фамилию Бурлакова артистка позаимствовала у своей подруги детства. Таким образом, отдав ей немного славы.

БОЯЛАСЬ ЗАРАЗИТЬ СЫНА

Поклонники помнят Савинову и по другим фильмам - «Баллада о солдате», «Большая семья», «Женитьба Бальзаминова», «Ко мне, Мухтар!», «Зигзаг удачи». Картин могло быть намного больше, но Савинова тяжело заболела. Полгода она терпела повышенную температуру, а потом врачи поставили диагноз - бруцеллез. По одной из версий, виной всему стал стакан купленного на рынке молока во время съемок «Приходите завтра».

Екатерине становилось все труднее работать на съемочной площадке. Добралась болезнь и до нервной системы, дала осложнения… Актриса жаловалась, что мучают голоса в голове, часто бывала не в себе.

Проболела 9 лет, надолго ложась в больницы. Очень любила сына Андрея, но полагала, что может заразить и старалась меньше бывать рядом. И боялась стать обузой для семьи.

Весной 1970 года, когда муж был на съемках, собрала чемодан и уехала к сестре в Новосибирск. 25 апреля навела в доме порядок, тщательно вымыла полы и ушла… Ушла на вокзал.

Потом работница железной дороги рассказывала, что сразу обратила внимание на хорошо одетую красивую женщину. Та взволнованно ходила по перрону. Громкоговоритель объявил, что на второй путь прибывает пассажирский поезд. Когда он был совсем рядом, женщина перебежала через пути и…

- Одной из первых ролей, которые она сыграла при поступлении во ВГИК, была роль Анны Карениной. Во время очередного болевого припадка в сознании актрисы был вызван этот образ. Она увидела поезд и поступила как героиня Толстого, - говорит Сергей Бондаренко, директор похоронного дома «ИМИ», который занимался перезахоронением актрисы. Он считает, что в роковые секунды Савинова не осознавала, что обрывается для нее не роль, а реальная жизнь.

ОТПЕЛИ ЧЕРЕЗ 36 ЛЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Екатерину Савинову, прожившую всего 43 года, хоронили дважды. Вначале — в 1970 году — место ей досталось на самом краю Клещихинского кладбища в Новосибирске, возле железной дороги. Могилка была неприметной, и ее теснили все новые захоронения. Сестра Екатерины вскоре уехала на Украину и памятник пришел в запустение: пошел ржавчиной. В 2004 году корреспонденты «Комсомолки», утопая по колено в снегу, отыскали место захоранения актрисы и рассказали о его плачевном состоянии. Через два года нашлись люди, которые попросили чиновников дать другое место для останков выдающей актрисы. В советское время отпевать Савинову запретили, как самоубийцу, спустя же десятилетия церковь посмотрела на последний роковой шаг актрисы под другим углом — женщина была психическа больна...

- Мы обратились в мэрию Новосибирска, попросили помочь, чтобы эта могилка не исчезла вообще. И договорились перенести ее в другое место, но на том же Клещихинском кладбище, - рассказал «Комсомольской правде» православный батюшка Александр Новопашин.

Екатерину Савинову отпели спустя 36 после смерти. Фото: Надежда РЫЖКИНА

В Новосибирске он служит настоятелем собора Александра Невского и тоже связан с кино – снимает социальные фильмы.

- Потом муж Савиновой — Евгений Иванович Ташков — дал разрешение на эксгумацию. Общими усилиями подготовили могилу. Не знали, в каком состоянии застанем гроб. Но он оказался целым. И даже тело и одежда не истлели. Мы совершили отпевание и повторно провели обряд похорон, - говорит батюшка.

На могилу приходят люди, которые помнят удивительную Фросю Бурлакову. И, глядя на фотографию, узнают улыбчивую непосредственную девчушку из фильма.

На могилу приходят люди, которые помнят удивительную Фросю Бурлакову.

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