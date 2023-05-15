Школьники забросали учителей сочинениями, написанными нейросетью – но так ли это плохо

Так нейросеть Kandinsky видит картину «Нейросеть пишет сочинение за школьника». Фото: Kandinsky 2.1

Компьютерные технологии подкинули российским учителям новую проблему. Теперь, получив на проверку домашнюю работу, нужно разгадать, школьник ее выполнял или искусственный интеллект.

Тырить сочинения из интернета? Глупость какая… Это было модно в эпоху кнопочных телефонов и лазерных CD-дисков. Современные школьники заказывают работу у нейросетей. Но искусственный интеллект не всегда добр. Одним хитрецам помогает, а других наказывает.

ИИ ПОМОГ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ

Минувшей зимой разразился скандал с участием выпускника Российского государственного гуманитарного университета Александра Ждана. Он долго бился с нейросетью, заставляя работать вместо себя. Электронный разум упирался: то подсовывал откровенную халтуру, то писал непростительно кратко. В конце концов нейросеть сдалась и предоставила парню заветный текст. Александр защитился на удовлетворительно и на радостях похвастался в соцсетях: смотрите, мол, заставил бота вкалывать вместо себя. Кто-то из завистников накатал жалобу, и профессора узнали о подвохе. Думают теперь, что делать с таким выпускником.

А вот новосибирский школьник заработал пятерку на таком же халтурном сочинении. Восьмиклассник начинал с математики - отдавал боту задачи по алгебре, а затем поручил творческую работу по русскому языку. Сочинение-описание по картине Васильева «Мокрый луг» нейросеть написала меньше чем за минуту. Учитель одобрил работу и поставил высший балл.

Впрочем, этот школьник оказался поумнее студента-гуманитария: в соцсетях помалкивает, а журналистам рассказывает о своих проделках только анонимно.

«ПАПА ИНВЕСТИРОВАЛ ДУШУ»

Перекладывать свои задачи на бестелесных роботов становится модно. Промышляют и студенты, и школьники. Но облапошить педагога получается не всегда. Русский язык настолько богат, что нейросети в этом богатстве путаются.

Бывает, искусственный разум подберет к слову синоним, а он совсем не к месту. И получается абсурд. Группа учителей из Новосибирска собрала коллекцию сочинений-нелепиц. Педагоги попросили сохранить им анонимность, но зато поделились плодами компьютерного труда детишек.

«Тараска Картофель весьма с уважением принадлежит к Запорожской сечи, в его виде я представлял патриотическое развитие, он приучает и собственных сыновей уважать Запорожскую сечь», - работу по повести Гоголя сдал особенно ленивый ученик.

Герой романа Гоголя превратился в Тараску Картофеля. Фото: Предоставлено учителями

Не доверял бы так слепо нейросети - сам заметил бы ляпы. Как они возникли? Да вполне понятно. На белорусском «бульбой» называют картофель, вот искусственный разум и применил синоним. Вместо «относится» написал «принадлежит». В другом контексте это было бы нормально, но здесь, считай, сбой в матрице. Непонятно только, отчего нейросеть ласково добавила к имени персонажа суффикс. Может, сочла Тараса ребенком?

А вот - работа по лермонтовской поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»: «Автомат направился в сражение вместе с опричником согласно абсолютно справедливым обстоятельствам».

Ну не понял бот, что Калашников - не только оружие, но еще и фамилия.

Нейросеть перевела фамилию Купца Калашникова как автомат. Фото: Предоставлено учителями

Хотите еще пример? Вместо «Отец всю душу в детей вложил» нейросеть выдала «Папа целую душу в детей инвестировал».

Ну правильно: инвестиция - это что такое? Вложение!

- Как минимум двое ребят, им по 13 лет, обращаются к такому способу написания сочинений на постоянной основе. За откровенную бессмыслицу ставлю двойку и отправляю работы родителям, - поделилась с «КП» учитель русского и литературы. - Но спустя время в этих работах стало меньше бессмыслицы. К сожалению, уже сложно доказать, что ребенок написал сочинение не самостоятельно.

А скоро будет еще сложнее. Нейросети умнеют. И скоро не то что сочинения - книги смогут писать. Так что учителя готовятся переходить к устным экзаменам. По крайней мере, отправить вместо себя робота-двойника ученик сможет не скоро.

А ЧТО ДУМАЮТ ПЕДАГОГИ?

- Скорее всего, несогласованные слова и предложения - это пока несовершенство нейросети, связанное с ее недообучением. Если использованная школьником нейросеть была одним из «слабых» бесплатных аналогов ChatGPT (самый популярный сейчас бот), то искусственно сгенерированный текст видно невооруженным глазом, поэтому пока это еще не большая проблема, - прокомментировал старший преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики Гуманитарного института НГУ Иван Бондаренко. - Сейчас в России и за рубежом разрабатываются программы, способные отличать «почерк ИИ» и распознавать подделки. Это такой аналог «Антиплагиата». Для преподавателя же по-прежнему главный повод поставить неуд - устная проверка ученика. Если предмета не знаешь, не вывернешься. А вот кто именно помогал сделать домашнюю работу - искусственный интеллект или же другой человек, для образовательного процесса уже не так важно.

- Учащийся стремится выполнить задачу, потратив минимум сил, - объясняет доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ Игорь Саженин. - Поэтому и пользуется удобными инструментами. Если человек сообразительный, он поймет, что в определенном виде текст от нейросети не зайдет. Будет перерабатывать его, подгонять под заданную систему требований, искать способы не спалиться. А значит, придется ориентироваться в информации. Поэтому особенно большой проблемы я не вижу: учащиеся всегда так делали. Всегда обращались к способам облегчить учебу. Но учитель хорошо знает, на что способен конкретный ученик. Знает его коммуникативные навыки, навыки создания письменных текстов. И хороший учитель определит, сам ребенок писал или нет.

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