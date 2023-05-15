Разлучили в детском доме: школьница из Алтайского края ищет 17-летнего брата, которого не видела 9 лет

Эти фотографии сделаны в детском доме. Фото: предоставлено Жанной

15-летняя Наталья Лобанова из Алтайского края ищет своего 17-летнего родного брата. Сама девочка живет в детском доме, а ее брата вместе с двумя младшими сестрами 9 лет назад забрали в приемную семью. После этого их связь оборвалась. Сейчас Наташа хочет найти старшего брата и через него выйти на сестер. Помогает ей в этом ее крестная и по совместительству будущий опекун Жанна. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

Наташа, две ее сестры и брат родились в Алтайском крае в неблагополучной семье: мама употребляла наркотики, отец дома не появлялся. В итоге опека изъяла ребятишек и отправила в детский дом. Наташа почти не помнит свою маму, так как оказалась в казенных стенах совсем крохой, а после мать навещала детей лишь однажды. В 2018 году женщины не стало.

- Единственное воспоминание Наташи о маме - это когда она приходила к ней, когда девочке было 6 лет. Брат, Наташа и еще две маленькие сестры жили в одном детском доме. Были друг для друга опорой. А потом их разделили: восьмилетнего мальчика с двумя сестричками забрали в приемную семью в Новосибирск, - рассказала КП-Новосибирск Жанна, крестная Наташи. - У них есть еще старшая сестра - ей 30 лет, и где она, тоже непонятно.

После разделения связь между детьми оборвалась. Наташа росла и тосковала по родным людям. В итоге решила: надо искать. Сначала прошерстила соцсети, но это не привело к результату, поэтому обратилась за помощью к крестной. Жанна, в свою очередь, разместила посты.

- Как удалось выяснить, от одной сестры отказались и отдали в Ояшинский детский дом, это Новосибирская область. Вторая сестра осталась в семье, - говорит женщина. - Надеюсь, что мы выйдем на них. С родными общаться надо.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении 17-летнего парня, свяжитесь с нами по телефону 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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