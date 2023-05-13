«Нашли гигантское количество антител к COVID-19»: новосибирские врачи спасли младенца с тяжелой анемией после ковида

Четырехмесячный Максим заболел анемией после коронавируса - его спасло переливание крови. Фото: Предоставлено мамой мальчика

Новосибирские врачи спасли четырехмесячного Максима с редкой иммунной анемией. Что стало причиной внезапного заболевания крови - до сих пор не ясно, но мама и врачи предполагают, виной всему коронавирус. Ребенок родился здоровым, а в 4 месяца резко пожелтел и через два дня оказался в реанимации. Еще через два дня мальчика удалось стабилизировать. Сейчас ребенок развивается и догоняет своих сверстников. Мама Елена отметила, что у грудничка коронавирус протекал бессимптомно, а в палатах онкобольницы сейчас много детей с лейкозом, которые заболели именно после ковида. Может ли новый коронавирус приводить к заболеваниям крови? Отвечают врачи.

Максиму исполнился годик, ему осталось пройти обследование в Москве. Фото: Предоставлено родителями ребенка

ВНЕЗАПНО ПОЖЕЛТЕЛ И ПОПАЛ НА ИВЛ

Максим стал вторым ребенком в семье Гореловых. Родился в срок и был бодрым малышом. Чувствовал себя прекрасно, хорошо переносил все прививки. И вдруг мальчику стало плохо.

- В 4 месяца Максим резко заболел - стал весь желтый. Мы сдали анализы в частной клинике. В крови сильно поднялся билирубин, и сына сразу забрали в реанимацию. Ночью Максиму стало хуже, к утру резко упал гемоглобин. Сын едва дышал, его подключили к аппарату ИВЛ, - вспоминает мама Елена. - Врачи не знали, что делать: сложно было подобрать кровь из-за разрушения эритроцитов. Через несколько часов ему сделали переливание крови, совместимой по группе, и сыну стало лучше.

Свежая кровь помогла стабилизировать малыша, его перевезли в реанимацию Новосибирской областной больницы. Еще через сутки ребенка перевели в палату к маме.

- Это страшно - трое суток не видеть своего ребенка, когда в реанимацию нельзя, - признается Елена. - Меня очень поддержали муж, родители, трехлетняя дочь. Врачи сказали, сын очень смелый, стойко переносил все уколы. Когда увидел меня - расплакался, ревел, как никогда.

Переливания крови продолжались раз в неделю два месяца подряд.

КОВАРНЫЙ КОРОНАВИРУС

В итоге врачи поставили страшный диагноз: «иммунная гемолитическая анемия». При этом заболевании сильно снижается иммунитет из-за разрушения эритроцитов. Антитела начинают атаковать свои же красные кровяные тельца. Есть тяжелая форма этой болезни - генетическая.

- Мы сделали генетический тест крови, он показал: никаких поломок нет. У врачей есть две версии причины анемии: последствия COVID-19 или неизвестная науке болезнь. Скорее, первое: анализ крови на билирубин показал, что у Максимки было гигантское количество антител к COVID-19, - говорит Елена. - Как сын мог заболеть коронавирусом? На 5-м месяце беременности у меня был ковид, ребенок мог заразиться внутриутробно. Либо Максим переболел бессимптомно в 3 - 4 месяца, такое часто бывает с младенцами.

Терапия лекарствами помогла, и мальчика с мамой выписали домой через пару месяцев. Но из-за сильных лекарств теперь они живут дома на самоизоляции - в стерильных условиях, почти без посетителей и редко гуляют. Четыре дня назад Максиму исполнился годик, пока главные его друзья - трехлетняя сестренка и кот Кардан.

- Месяц назад Макс как бы ожил и резко стал развиваться: научился сидеть, вставать, начал ходить у опоры. Стал балакать, поддакивать, буквально за месяц нагнал годовалых сверстников. Прогнозы врачей хорошие, но к концу мая мы должны лететь в Москву, чтобы врачи провели дополнительные обследования и точно сказали, здоров сын или нет. Мы вынуждены были открыть сбор в благотворительном фонде «Защити Жизнь» на авиабилеты, - добавила Елена. - Если организм начнет работать как надо без лекарств, то это будет здоровый ребенок. Только коронавирус может заново ударить по здоровью и запустить анемию. Молюсь, чтобы этого не было! Сын лечился с детьми, больными острым миелобластным лейкозом, - большинство из них заболели после COVID-19. Коронавирус опасен! Родители, пожалуйста, не расслабляйтесь!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Врачи-иммунологи считают, что коронавирус, скорее, выявляет скрытые патологии как у детей, так и у взрослых, а не является первопричиной подобных заболеваний. Вирус работает как «спусковой крючок», которого лучше бы не было. Но как же обезопасить ребенка?

- Вопрос защиты от коронавируса стоит на этапе планирования беременности. Обычно беременным делают профилактические прививки от нескольких штаммов гриппа и предлагают привиться от коронавируса. Она предохранит маму от тяжелой формы COVID-19 и защитит плод в утробе, - подчеркнул врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт отметил, что рост числа детей, заболевших лейкозом, может означать, что болезнь начали выявлять на более ранних этапах. Врачи вовремя назначают лечение, в итоге это может обернуться снижением смертности. Тем не менее страхи родителей вполне оправданны. Лейкоз - коварное заболевание, которое месяцы и годы может маскироваться под рецидивирующие ОРВИ: невысокая температура, вялость, воспаленные лимфоузлы.

- Ранняя выявляемость лейкоза зависит от квалификации врачей-педиатров, которым нужно проявлять настороженность в отношении симптомов болезни. У детей есть возрастной пик от года до 6 лет, когда заболевание проявляет себя чаще всего и наиболее опасно. Анализы крови, скрининг и внимательное наблюдение помогают выявлять болезнь раньше, - уточнил Владимир Болибок.

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