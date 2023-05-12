В Новосибирске стартовал конкурс для журналистов «Сила единства»

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Конкурс «Сила единства» проводится новосибирской «Комсомольской правдой» по инициативе и при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Журналисты и авторы, способные зажечь сердца и души людей, мы ждем вас!

Конкурс проводится среди журналистов (представителей средств массовой информации) и авторов на лучший материал, освещающий сферу укрепления единства российской нации, духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих в Новосибирской области, по номинациям:

• Статья

• Видеосюжет

Конкурс проходит в три этапа:

1. Прием заявок и конкурсных материалов - с 10.05.2023 по 08.06.2023

2. Проведение конкурса и оценка материалов экспертной комиссией - с 09.06.2023 по 14.06.2023

3. Награждение победителей - 20.06.2023

Ждем от вас вдумчивый, эмоциональный, душевный и творческий материал. Лучших авторов мы отметим достойными призами. В каждой из номинаций за первое место победители получат подарочные карты в магазин цифровой и бытовой техники общим номиналом 30 000 рублей, за второе - подарочные карты в магазин цифровой и бытовой техники общим номиналом 20 000 рублей.

Положение о конкурсе