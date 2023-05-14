«Муж ревнует, друзья не узнают»: суррогатная мама похудела на 55 килограммов после восьмых родов

Ольга изменилась до неузнаваемости. Фото: предоставлено Ольгой ПАТРИНОЙ.

39-летняя Ольга Патрина – суррогатная мама: она родила троих своих детей и пятерых для бездетных родителей. После восьмых родов сибирячка резко поправилась на 20 килограммов, стрелки весов показали 112 килограммов. Ольга взялась за себя и похудела на полцентнера. Своей историей она поделилась с КП-Новосибирск.

«ПОСЛЕ 8 БЕРЕМЕННОСТИ Я БЫЛА НА ГРАНИ»

- В моей семье много полных людей, особенно по папиной линии. Лишний вес, конечно, сказался на их здоровье: например, у моей бабушки стоит кардиостимулятор, у нее серьезные проблемы с коленями, - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

После восьмой беременности начались проблемы со здоровьем у и пятикратной суррогатной мамы.

Суррогатная мама резко поправилась после 8 родов. Фото: предоставлено Ольгой ПАТРИНОЙ.

- Каждая беременность – это серьезный риск появления инсулинорезистентности и диабета. После 8 беременности я была на грани: резко поправилась на 20 килограммов, и в итоге при росте 158 сантиметров я весила 112 килограммов. А еще очень вырос уровень инсулина у меня в крови: еще немного, был бы диабет, - признается Ольга. – Муж меня никогда не ругал за лишний вес, но я сама понимала, что срочно надо что-то менять.

Сначала сибирячка пробовала избавиться от килограммов в спортзале, но толку не было.

- Как только я прекращала занятия, вес возвращался. На строгие диеты я тоже не садилась: много читала объяснения диетологов о том, что от них ничего хорошего не будет, - говорит Ольга.

Муж никогда не ругал Ольгу за лишний вес. Фото: предоставлено Ольгой ПАТРИНОЙ.

Все изменилось, когда однажды Ольга пришла к знакомому доктору и ахнула – та постройнела, стала выглядеть моложе.

- Оказалось, она сделала бариатрическую операцию. Врач объяснила, что бояться тут нечего, и я после встречи с ней записалась на консультацию, - говорит суррогатная мама. – На саму процедуру я решилась только со второй попытки: первый раз я сбежала из клиники прямо перед операцией, сильно переживала. Второй раз все прошло спокойно: мне сделали минигастрошунтирование. Проще говоря, мне не отрезали желудок, а установили шунт.

Сибирячка весила 112 килограммов. Фото: предоставлено Ольгой ПАТРИНОЙ.

«МУЖ ПЕРЕЖИВАЛ, ЧТО Я ГОЛОДНАЯ»

После операции питание у суррогатной мамы полностью изменилось:

- Если раньше моя порция была 250 – 350 граммов, то сейчас – в два раза меньше. Для супов у меня дома есть пиалочка, а для горячих блюд – небольшая тарелочка, - говорит Ольга. – Мне этого хватает: например, для меня нормально съесть четвертинку котлеты. Муж сначала очень переживал, что я голодная, говорил: «Как этим можно наедаться?». Сейчас уже привык.

Поменялись у Ольги и вкусы в еде.

- Я не могу есть яйца – не выношу сейчас их запаха: более-менее воспринимаю их только в окрошке или салате. Тоже с крепким алкоголем, пивом, майонезом, - рассказывает суррогатная мама. – К сладостям стала относиться намного спокойнее: если раньше чай с печеньем вечером был обыденностью, то сейчас за день могу съесть одну конфету.

Питание у суррогатной мамы изменилось. Фото: предоставлено Ольгой ПАТРИНОЙ.

Исчезла из холодильника колбаса, которую раньше Ольга любила. Зато результат не заставил себя ждать: сейчас сибирячка стала весить на 55 кило меньше.

Семья Ольги к такому питанию относится по-разному:

- Муж, конечно, ест майонез, но наше питание стало намного правильнее – рыба, овощи, фрукты почти всегда на столе, - говорит суррогатная мама. – А вот старшая дочка это не поддерживает, ест все подряд. Говорит, что пока ей так комфортно.

«БОЯЛСЯ, ЧТО Я ЕГО БРОШУ»

Сейчас Ольга вместо 60 размера одежды носит 44: говорит, что за год ей пришлось 4 раза сменить свой гардероб.

- Мне так приятно, когда сыновья говорят: «Мам, ты такая красивая». А еще я исполнила свою давнюю мечту – купила босоножки на шпильке. В прежнем весе мне было бы очень тяжело в них ходить, а сейчас – все в порядке. И я шью себе платье, чтобы надеть его вместе с этими босоножками на выпускной к сыну, - радуется суррогатная мама.

Ольга носит 44 размер одежды. Фото: предоставлено Ольгой ПАТРИНОЙ.

Ольга настолько преобразилась, что ее мужу было непросто это принять:

- Был такой момент, что муж очень боялся, что я его брошу, раз я стала другой. Он сам в этом признался, и мне пришлось ему объяснять, что внутри я осталась прежней, очень люблю его и никуда не денусь. Сейчас у нас будто вторая молодость, он словно влюбился в меня заново, еще больше заботится обо мне. Например, сам выполняет тяжелую работу по дому, недавно сам на балконе окна помыл. И немного ревнует.

Сейчас Ольга весит 57 килограммов. Фото: предоставлено Ольгой ПАТРИНОЙ.

А знакомые суррогатную маму просто не узнают:

- Когда с кем-то встречаюсь, мне говорят: «Оля, это ты? Слышу, голос знакомый, но в жизни не подумал бы, что это ты». А я отвечаю : «Я сама себя бы не узнала!», - смеется Ольга.

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