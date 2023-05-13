Школьница забеременела от парня из интернета, а через три месяца узнала, что ее мама тоже ждет ребенка

Девочка и мама попадут в роддом с разницей в три месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15-летняя девятиклассница из Маслянинского района готовится стать матерью. А спустя три месяца в роддом отправится и ее мама, которая тоже ждет ребенка. Как так вышло – в материале КП-Новосибирск.

«ОБЕЩАЕТ ЖЕНИТЬСЯ»

15-летняя Ира* познакомилась с 21-летним Андреем* в соцсетях.

- Встречались они примерно два месяца, - рассказала КП-Новосибирск Тамара, мама Иры. - А в декабре 2022 года Андрей пришел к нам вместе со своими родителями, и они с дочкой признались, что Ира беременна. Я, конечно, в шоке была. Но Андрей убеждал: «Иру и ребенка не брошу, женюсь, как только ей 16 исполнится, у нас будет семья». Я немного успокоилась.

Когда в школе узнали о беременности, маму девочки вызвали к директору.

- Ира хорошо учится, есть тройки, но в основном четверки и пятерки. Учителя отнеслись с пониманием, скандала никакого не было, - описала реакцию педагогов Тамара. – Но и мы с дочкой сразу договорились: она обязательно доучится 9 классов.

Когда о беременности Иры сообщили в ПДН, в эту историю вмешались следователи: на жениха завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

- Недавно был суд, Андрея приговорили к 220 часам обязательных работ, - пояснила КП-Новосибирск Тамара.

«МАМА ТОЖЕ БЕРЕМЕННА»

Но на этом сюрпризы в семье не закончились: спустя три месяца после дочки забеременела сама Тамара.

- У нас многодетная семья и этот ребенок будет у меня пятым, - рассказала Тамара. - Сейчас с дочерью вместе готовимся к родам. Андрей постоянно приезжает к ней. Насколько серьезно это у них – покажет время. Но мы дочку не бросим, - говорит Тамара.

*Имена героев публикации изменены.

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