«На перемене я тебя убью»: бунты в начальных школах прокатились по России – кто в этом виноват

Чиновники, полиция и прокуратура пытаются разобраться со школьными бойкотами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чиновники, полиция и прокуратура пытаются остановить забастовки в российских школах. Участники «сопротивления» - ученики начальных классов. А стоят за детскими бунтами родители.

«СХВАТИЛ ОДНОКЛАССНИКА ЗА ШЕЮ, НАЧАЛ ДУШИТЬ»

Учебный год в обычной самарской школе не задался. Здесь появился Игорь*. Ходит на уроки, как рок-звезда на концерт. Выступает на занятиях громче учителя, вскакивает на парту… С учебой у мальчика не ладится, с одноклассниками - тоже. Как-то соседка по парте усмехнулась его неудаче с очередным заданием.

- Ты надо мной смеешься? - уточнил пацан. Окинул взглядом и флегматично предупредил: - На перемене я тебя убью.

После урока учитель, как заправский телохранитель, ходила рядом со школьницей и косилась на хулигана. Не убьет, конечно, но точно задумал месть. И даже школьная охрана перед Игорем бессильна.

- Как-то раз схватил одноклассника за шею, начал душить. Я его оттолкнула, а он поднял стул и стал угрожать, что кинет в меня. Попыталась отнять, а он меня по лицу - кулаком, разбил губу, - описывает сотрудница школьной охраны Елена Ивановна. - Спускалась с лестницы, а он подскочил и ударил мне ногой в спину. Чудом удержалась и не полетела головой вниз. А что я с ним сделаю? Это же ребенок…

Досталось от хулигана даже уборщице. Упрекнула, что топчется по вымытому, а тот взял да и укусил техничку. Так, что кровь пошла.

- Ну, сейчас специалисты разберутся, - надеялись педагоги, приглашая полицию и чиновников из службы опеки.

Первые капитулировали сразу: ребенок же, маленький, что с ним делать? Вторые пришли домой - посмотрели детскую, заглянули в холодильник. Игрушки есть, еды хватает. К матери претензий не имеется. Умные педагоги тогда придумали беспроигрышный, как им казалось, лайфхак - переводить хулигана в другой класс. А план почему-то… ой, не сработал… Игорь быстро осваивался на новом месте и опять начинал свой детский террор. Ему вообще не впервой менять коллектив: позади пять детских садиков! Игоря, выходит, отовсюду гнали чуть ли не с пеленок.

Школьную ситуацию тогда решили взять в свои руки папы и мамы одноклассников. И предупредили, что намерены саботировать уроки:

- Пусть или он уходит на домашнее обучение, или наши дети в школу не придут!

Мама Игоря на это ответила, что сын больше никуда не уйдет:

- Дети сами его травят, а он просто защищается.

Теперь учителя с трепетом ждут продолжения истории. Казалось бы, школьная забастовка, которой грозят родители, - абсурд и безумие, дойти до этого никак не может. Но опыт других городов показывает: может, еще как.

БАНДА С КОСИЧКАМИ

Село Заборье в Рязанской области, четвертый класс. Здесь одноклассников третирует не один ребенок, а сразу три. Девочки. Хулиганки отвешивают тумаки не только сверстникам, но даже и классному руководителю.

- Ситуация с девочками каждый год только ухудшается. В чем это выражается?.. В укусах, физическом воздействии на детей, учителя… Наши дети оттаскивали этих девочек, которые пытались ударить учительницу. Они ходят по классу, ругаются матом, слушают музыку - все во время уроков, - жалуется одна из родительниц. - Они знают свои права: «вы ничего нам не сделаете, голос повысить на нас не можете, телефон отобрать не можете». Наши дети приходят домой подавленные, как будто живут в каком-то своем мире, молчат. Со стороны школы никакой реакции.

Директор Александр Колбасин не согласен. Мол, школа, конечно, реагирует! Правда, получается не очень. Стали спрашивать с учителя - та предпочла распрощаться со школой.

- Когда она хотела уволиться в первый раз, я убедил остаться. В итоге ей не понравился ежедневный контроль со стороны администрации, она психанула и написала заявление, - объясняет Колбасин.

Родители, кстати, школу ругают, но вот учительница им нравилась. Говорят, хоть как-то пыталась приструнить девичью банду.

- И именно последней каплей стало увольнение нашей учительницы… Мы написали заявления в прокуратуру и министерство образования и отказываемся водить детей в школу. Требование у нас одно: чтобы этих девочек приструнили, а учительницу вернули, - категорично заявляют родители.

Сделали, как обещали. По воле взрослых дети ушли на внеплановые «каникулы», уступив школу трем хулиганкам. Приехали чиновники из областного минобра, районного управления образования, аппарата детского омбудсмена. Дружной командой потушили-таки очаг социального напряжения.

- Я отработал весь день в школе, ознакомился со всей документацией. Никаких заявлений от учителя, никаких докладных записок, касающихся поведения детей в классе, в администрацию школы почему-то не поступало. Выходит, учителя ситуация в классе полностью устраивала. Но у родителей, так понимаю, другое мнение, - рассуждает начальник управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области Евгений Хазов.

Позиция его такова: если есть проблемы - будьте любезны официально фиксировать и докладывать наверх. Об этом же чиновник сказал и родителям. А пока возвращайте-ка детей на занятия.

Вернули. После четырехдневной забастовки дети снова учатся. И даже учительницу родители убедили вновь прийти в школу и заниматься с четвероклассниками. Правда, праздновать окончание этой школьной драмы рано: до каникул еще далеко…

«ПРОДОЛЖАЙТЕ ЗАБАСТОВКУ И НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ»

Бунт в новосибирской гимназии в нашем списке самый решительный и затяжной. 3 «А» класс пропустил больше двух недель занятий. И вернуть детей в школу не удается ни полиции, ни прокуратуре.

Конфликт тянется с зимы 2022 года. Тогда классный руководитель отпустила детей пораньше. А во дворе - груда снега. Детвора и помчалась покорять вершину. На высоченном сугробе устроили игру в царя горы: заберись выше всех, столкни остальных. Дотолкались до того, что девочка получила компрессионный перелом - пришлось полгода носить корсет. Негодующая мать школьницы Наталья* начала искать виновных и выдвигать претензии учителю, а следом забросала все инстанции жалобами, в СК даже дело возбудили по статье «Халатность». Но на сторону педагога в этой холодной войне встали родители других детей.

- Эта женщина хочет уволить классного руководителя с 30-летним стажем, а наших детей в итоге кто учить-то будет? Это просто гонения на хорошего педагога, которых в школах уже не осталось, - объяснил отец одного из гимназистов.

Родители называют Наталью скандалисткой, говорят, проверки, которыми замучили школу, мешают детям учиться. Дочь деятельной женщины тоже взрослым не по душе. Мол, хулиганка и дебоширка. Вот и решили объявить этой семье бойкот. Велели детям не ходить на занятия. А в областное министерство образования и мэрию отправили письмо: «Требуем решить вопрос о переводе ребенка в другой класс или другое образовательное учреждение либо на домашнее или индивидуальное обучение на постоянной основе в интересах всего 3 «А» класса. Требуем оградить наш класс от данной ученицы и ее матери».

А классный руководитель, похоже, этот бунт поощряет. Она этого не признает, но недавно случайно выдала себя - отправила родителям сообщение: «Продолжайте забастовку и ничего не бойтесь, я договорилась с нужными людьми». Правда, ошиблась чатом (закинула его в общий, где есть и мама «опальной» девочки), и теперь про педагога - негласного лидера школьного бунта знает весь Новосибирск.

Менять своему ребенку школу Наталья отказывается, поэтому чиновники нашли такой компромисс: откроют дополнительный класс. Он будет предназначен как раз для тех детей, которые участвовали в забастовке. Правда, что тогда получится? Дочка Натальи останется в своем классе единственной ученицей? Пока это так и остается непонятным.

ДАЖЕ МИНИСТРЫ ПЫТАЮТСЯ УГОДИТЬ

Выбирать в детском коллективе изгоя - традиция популярная. Ну вспомните, читатель, в вашем классе такой человек тоже был. А на физкультуре, когда учитель объявлял футбол или баскетбол, его не хотели брать ни в одну, ни в другую команду.

Но в наших историях взрослые, видать, решили тряхнуть стариной и тоже объединиться против изгоев. И не только друг с другом, а подключить и детей. Дети - это ж прекрасный инструмент для манипуляций. Великолепный! По закону с них не спросишь - маленькие еще. А эффект что надо: вон, даже целые министры под дудочку родителей-забастовщиков пляшут. Думают, как угодить. И как приструнить хулиганов…

Но мелюзге, которой взрослые дяди и тети объявляют войну, - по 7 - 10 лет. Их не наказывать надо, а любить. Надо посмотреть, что у них на душе, и помочь.

У первоклашки Игоря из Самары, например, расстались родители. А детей они поделили: старший ребенок - с отцом, младший - герой нашей истории - с матерью. Когда классный руководитель спросила у ребенка, чего он хочет (вот такой простой вопрос мальчику-хулигану), он сказал:

- Хочу, чтобы вы помирили моих маму и папу.

А если спросить, что на душе у тех же девчонок-«бандиток» из села под Рязанью? Наверняка окажется, что у каждой из них своя боль, свои мечты и свой - один на троих - способ защиты. Защищаются, нападая. Девочка из Новосибирска, сломавшая позвоночник и ушедшая на долгий больничный, вернулась в класс под осуждающие вздохи одноклассников и шепот за спиной: «твоя мама - жалобщица». Ей тоже есть от чего защищаться. Вот и показывает зубы. Конечно, родителям маленьких дебоширов стоит переступить через свою гордость и договариваться с бунтующими мамами и папами. Такой совет дает руководитель Ассоциации школьных служб примирения Самарской области Татьяна Прянишникова:

- Очень важно не видеть в окружающих врагов, а попросить о помощи - переступив через себя. Признать проблему, проявить смирение, искренне попросить прощения, обратиться за поддержкой. В таких ситуациях мы обычно проводим «круг примирения»: родители собираются вместе, откровенно разговаривают и решают, как им дальше жить. Но запрос на примирение должен исходить от родителей хулигана.

Со специалистом, конечно, можно и поспорить. Запрос на «круг примирения» будет кстати от любого участника конфликта. И наверное, первыми в этот круг встанут те, для кого ребенок важнее собственной гордыни.

* Имена детей и их родителей изменены.

МНЕНИЕ УЧИТЕЛЯ

«Виноваты родители, а не интернет»

Учитель истории и обществознания, победитель конкурса «Учитель года Красноярского края - 2017» Анастасия Шайхова:

- Проблема девиантного поведения в школе стара как мир. Только если в СССР это решалось кучей компетентных органов, то сейчас все упало на голову администраций школ, а если быть точнее, учителей, которые у таких детей ведут уроки. Вы спросите: «А почему не родителей?» Да потому что многие дистанцируются от проблем, вообще их не видят, а если и видят - опустили руки и делают все для того, чтобы поменьше созерцать и слышать родное чадо. И смотреть правде в лицо достаточно сложно: от осинки не родятся апельсинки - все идет из семьи. Если девиация не следствие психических отклонений, которые корректируются с помощью медицины, то это вина родителей, а не общества, школы или страшного зверя под названием «Интернет». Я работала в обычной районной школе, и там шестиклассник мутузил своих одноклассников и того, кто помладше. Когда на педсовет вызвали папу, он выслушал педагогов и сделал умопомрачительный вывод: «Приду домой - изобью как собаку!» И таких примеров множество. В школе для одаренных детей, где мне посчастливилось работать, таких проблем нет, но отверженных детей много. Их отвергло общество, посчитав белыми воронами. Кого-то отвергли даже родители! И школа для этих детей стала вторым домом. Ответственность педагогов в таких заведениях вырастает в разы, ведь они для таких «трудных» детей - вторые родители, что в наше время редкость. По факту у многих девиантных детей будто бы и первых-то родителей нет…

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как действовать педагогу, если в школе - хулиган?

Ольга Новикова, нейропсихолог:

- Учитель может, например, порекомендовать ребенку спортивную секцию, чтобы тот выплеснул излишки энергии. Или театральный кружок, чтобы получил недостающее внимание лично к нему. Но в большей степени придется потрудиться родителям. Если же диалог с ними не получается, пусть пишут заявление, что берут на себя ответственность за все, что натворит ребенок. Обычно в таких случаях родители быстро берут все в свои руки, соглашаются на психологов и лечение.

КСТАТИ

Обеспечить детям посещение школы - не право родителей, а обязанность. И она прописана в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». В статье 44 так и говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования; соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность». То есть мамы и папы не могут по собственной прихоти устроить детям внеплановые каникулы. Да и заказать для ребенка дистант, как стакан капучино в кафе, тоже нельзя. Потому что «внутренним распорядком» это может быть не предусмотрено.

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