Операция на сердце: пациенты, которых спасли кардиохирурги, поженились

Надежда и Юрий познакомились на реабилитации в новосибирском санатории. Фото: Пресс-служба НМИЦ имени Академика Е.Н. Мешалкина

69-летняя Надежда нашла свою любовь после операции на сердце в новосибирской клинике имени академика Е. Н. Мешалкина. Ее избранник - тоже пациент, 64-летний Юрий. Он увидел Надежду в больничной столовой и влюбился с первого взгляда. Пенсионер писал стихи, пел песни по телефону, выковал розу в подарок, развелся, а потом проехал 4 тысячи километров, чтобы сделать Надежде предложение. И она ответила: «Да!»

Надежда более 30 лет проработала в ЗАГСе. Фото: Предоставлено героями публикации

ЗНАКОМСТВО ЗА СТОЛИКОМ

69-летняя Надежда Романовна - жительница города Братска Иркутской области. 30 лет проработала в местном ЗАГСе. Поженила сотни человек да и сама была счастлива в браке. Вырастила двух дочерей и сына, но 15 лет назад болезнь забрала мужа. Это событие подкосило и здоровье Надежды. У женщины диагностировали митральную недостаточность клапана сердца. Далее были несколько операций. Но врачи могут вылечить сердце, а с одиночеством приходилось справляться самостоятельно.

Летом 2021 года вдова поехала в Новосибирск на очередную замену сердечного клапана в клинику имени академика Е. Н. Мешалкина. Операция прошла успешно, и в августе Надежда попала на реабилитацию в санаторий при клинике. Не думала не гадала, но именно там встретила того, кто заставил сердце биться по-иному.

- В столовой меня подвели к столу, где сидел Юра, так мы и познакомились, - вспоминает Надежда. - Бывает такое, что общаешься с человеком, и в нем тебя ни грамма не раздражает. Мы говорили про детство, юность и нашли очень много совпадений. Даже группа крови у нас одна - первая, только резус-фактор отличается. Я шучу, что противоположности притягиваются, вот мы с Юрой и притянулись.

Юрий дарил цветы, в том числе и такие - самодельные. Фото: Предоставлено героями публикации

«ВЛЮБИЛСЯ КАК ПАЦАН»

64-летний Юрий Алексеевич - мастер на все руки из Алтайского края: тракторист, кузнец, электрогазосварщик. Мужчину тоже спасли врачи. У него был острый инфаркт миокарда, который потребовал сложной операции и перевода из Барнаула в Новосибирск. Потом реабилитация в санатории, где их с Надеждой дорожки и пересеклись в больничной столовой.

- Это судьба! - уверен Юрий. - Увидел ее - и как 220 вольт прошли через меня! Даже стихи начал писать: «Лучистые глаза и полукругом челка. Влюбился как пацан в соклассницу, в девчонку. Бутончик алых губ, улыбка с долей грусти, и понял, что меня теперь уж не отпустит».

Стихи, робкие знаки внимания, прогулки по санаторию и беседы сблизили пациентов. Но была одна проблема: поэт оказался... женат. На Алтае -супруга, дом, двое сыновей и внуки.

- То, что он женат, не скрывал, сказал сразу. Да и отношения у нас сначала были наивные. Мы гуляли, качались на качелях, как дети. На прощание в конце реабилитации Юра поцеловал меня в щечку. Я оставила ему свой номер. Думала, если не позвонит первым, я не буду навязываться, - признается Надежда. - Все-таки человек не свободный, не дай бог разрушу семью. Но он позвонил. Сказал, нечего там уже рушить: два последних года они с женой были просто соседями, их жизнь не клеилась. И тут вдруг наша встреча, влюбленность. Он же как подросток: и стихи читал, и песни пел по телефону под гитару. Потом мы снова приехали на реабилитацию в новосибирский санаторий, Юра привез мне в подарок розу с подковой, которые выковал сам. Тогда я поняла: от судьбы не уйдешь. Но все-таки еще посопротивлялась…

Прогулки по санаторию сблизили двух пациентов. Фото: Предоставлено героями публикации

ОТ СТРАДАНИЙ ПОХУДЕЛ НА 10 КИЛОГРАММОВ

После второй реабилитации пациенты разъехались по домам, но не забывали друг о друге ни на минуту, постоянно созванивались. И однажды Надежда узнала: Юрий разводится. На развод подала жена и указала на дверь.

- Я даже ей позвонила: «Как же так? Вы прожили вместе 40 лет...». Но оказалось, что муж для нее уже чужой человек. Осенью Юра позвонил мне, спросил адрес. Через неделю вдруг звонок в дверь. Открываю, а на пороге он стоит. Без боли в сердце не взглянешь: с момента нашей последней встречи похудел от страданий на 10 килограммов. Сказал: «Жить без тебя не могу», - и предложил мне руку и сердце, - описывает Надежда. Она тогда сказала: «Да!»

Так сибирячка вышла замуж за Юрия в родном ЗАГСе Братска. Взрослые дочки поддержали маму, сын подарил путевку в Москву и Питер, а коллеги ахнули: не часто люди снова идут в ЗАГС на пенсии. Реабилитация в новосибирском санатории этой весной прошла для пары как свадебное путешествие.

- Столько любви и нежности, ласки я за всю жизнь не получала. День начинается и заканчивается поцелуями и словами любви, что я такая красивая, родненькая, неземная… И я его очень люблю, благодарю Бога и клинику: нам дали второй шанс не только на жизнь, но и на любовь.

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