Как в Новосибирской области чтят память о героях Великой Отечественной

Рассказываем, в каких акциях, посвященных сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, можно поучаствовать. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Великая Отечественная война коснулась каждого жителя России: тех, кто был на передовой, и тех, кто отдавал все силы нуждам фронта в тылу. Уходят из жизни ветераны, не прекращаются попытки переписать и исковеркать историю. Именно поэтому в Центре патриотического воспитания Новосибирской области подчеркивают: ценить и чтить великий подвиг советского народа нужно не раз в году, а постоянно.

Ко Дню Победы в регионе прошло более 1,5 тысячи патриотических акций и праздничных мероприятий - как традиционных, так и новых: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад памяти», «Флаги Победы», «Дорога к обелиску», «Герои с нами», «Портрет героя на сердце», «Стена памяти», «Бессмертный автополк». В образовательных организациях Новосибирской области провели комплекс тематических уроков и мероприятий, в которых приняли участие 130 тысяч человек.

Об акциях и мероприятиях, направленных на сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны и поддержку ветеранов, рассказали в Центре патриотического воспитания.

В этом году в Новосибирской области высадят более 200 садов памяти. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

ЗЕЛЕНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПАВШИМ В ВОЙНЕ

Высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне - такова цель международной акции «Сад памяти». Жители Новосибирска и области участвуют в проекте уже не первый год. В прошлом году акция объединила 12 тысяч участников, которые общими усилиями высадили более 130 тысяч саженцев. В этом году запланировано более 200 мероприятий по высадке порядка 150 тысяч деревьев.

Накануне Дня Победы в Новосибирске прошли сразу два мероприятия: 5 мая деревья высаживали в Первомайском районе на Монументе Славы первомайцам, погибшим в 1941 - 1945 годах, и 8 мая - на бульваре Победы в Юго-Западном жилмассиве.

Принять участие в акции «Сад памяти» можно до 22 июня. Даты и места высадки деревьев в нашем регионе можно найти на интерактивной карте сайта садпамяти2023.рф.

Приобретая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» В ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

Помочь ветеранам Великой Отечественной войны или других боевых действий может каждый. Один из способов - поучаствовать в благотворительной акции «Красная гвоздика». Она проходит по всей стране, и Новосибирск традиционно принимает в ней активное участие.

Что нужно сделать? Купить значок с изображением красной гвоздики - символа памяти о погибших и ныне живущих героях и их подвигах. До 22 июня в нашем регионе будут работать 11 центров распространения значков, организованных на базе ресурсных центров волонтерского корпуса Новосибирской области. Приобрести значки «Красная гвоздика» также можно на сайте https://pamyatpokoleniy.ru/project/gvozdika/.

Средства от продажи значков направят на медикаменты, слуховые аппараты, инвалидные кресла-коляски, протезы и другую медицинскую помощь ветеранам. В прошлом году такая акция позволила собрать более 28 миллионов рублей.

Мобильные выставки Центра посвящены жизни и подвигу советских людей в Великую Отечественную войну и современным героям. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ» ДЛЯ КАЖДОГО

Накануне Дня Победы Центр патриотического воспитания организовал целую серию мобильных выставок и экспозиций в рамках проекта «Живая память».

В переходах станции метро «Красный проспект» можно увидеть экспозицию «Вооруженные любовью. Артисты на войне», организованную совместно с Российским военно-историческим обществом. Там же разместили экспозицию «День Победы! 9 мая 1945 года в Новосибирской области» на основе материалов Государственного архива Новосибирской области. Выставка «Вооруженные любовью. Артисты на войне» доступна также посетителям пригородного вокзала Экспресс-пригород.

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный работает мобильная выставка «Юные защитники Родины». А в помещении Новосибирского автовокзала можно посмотреть выставку «Женщины на войне. 1941 - 1945».

В ТЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе разместилась экспозиция «Герои и подвиги» об участниках специальной военной операции.

Кстати, формат всех выставок - передвижной. Если вы хотите разместить экспозицию на своей территории, отправьте заявку на адрес электронной почты Центра: gky_patriot@nso.ru.

Обо всех проектах и мероприятиях узнавайте на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo, https://t.me/patriotnsoo.