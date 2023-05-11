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Общество11 мая 2023 7:00

Как в Новосибирской области чтят память о героях Великой Отечественной

Отзвучали салюты в честь 78-летия Великой Победы, но не смолкают слова благодарности нашим героям
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Рассказываем, в каких акциях, посвященных сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, можно поучаствовать. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Рассказываем, в каких акциях, посвященных сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, можно поучаствовать. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Великая Отечественная война коснулась каждого жителя России: тех, кто был на передовой, и тех, кто отдавал все силы нуждам фронта в тылу. Уходят из жизни ветераны, не прекращаются попытки переписать и исковеркать историю. Именно поэтому в Центре патриотического воспитания Новосибирской области подчеркивают: ценить и чтить великий подвиг советского народа нужно не раз в году, а постоянно.

Ко Дню Победы в регионе прошло более 1,5 тысячи патриотических акций и праздничных мероприятий - как традиционных, так и новых: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад памяти», «Флаги Победы», «Дорога к обелиску», «Герои с нами», «Портрет героя на сердце», «Стена памяти», «Бессмертный автополк». В образовательных организациях Новосибирской области провели комплекс тематических уроков и мероприятий, в которых приняли участие 130 тысяч человек.

Об акциях и мероприятиях, направленных на сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны и поддержку ветеранов, рассказали в Центре патриотического воспитания.

В этом году в Новосибирской области высадят более 200 садов памяти. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В этом году в Новосибирской области высадят более 200 садов памяти. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

ЗЕЛЕНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПАВШИМ В ВОЙНЕ

Высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне - такова цель международной акции «Сад памяти». Жители Новосибирска и области участвуют в проекте уже не первый год. В прошлом году акция объединила 12 тысяч участников, которые общими усилиями высадили более 130 тысяч саженцев. В этом году запланировано более 200 мероприятий по высадке порядка 150 тысяч деревьев.

Накануне Дня Победы в Новосибирске прошли сразу два мероприятия: 5 мая деревья высаживали в Первомайском районе на Монументе Славы первомайцам, погибшим в 1941 - 1945 годах, и 8 мая - на бульваре Победы в Юго-Западном жилмассиве.

Принять участие в акции «Сад памяти» можно до 22 июня. Даты и места высадки деревьев в нашем регионе можно найти на интерактивной карте сайта садпамяти2023.рф.

Приобретая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Приобретая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» В ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

Помочь ветеранам Великой Отечественной войны или других боевых действий может каждый. Один из способов - поучаствовать в благотворительной акции «Красная гвоздика». Она проходит по всей стране, и Новосибирск традиционно принимает в ней активное участие.

Что нужно сделать? Купить значок с изображением красной гвоздики - символа памяти о погибших и ныне живущих героях и их подвигах. До 22 июня в нашем регионе будут работать 11 центров распространения значков, организованных на базе ресурсных центров волонтерского корпуса Новосибирской области. Приобрести значки «Красная гвоздика» также можно на сайте https://pamyatpokoleniy.ru/project/gvozdika/.

Средства от продажи значков направят на медикаменты, слуховые аппараты, инвалидные кресла-коляски, протезы и другую медицинскую помощь ветеранам. В прошлом году такая акция позволила собрать более 28 миллионов рублей.

Мобильные выставки Центра посвящены жизни и подвигу советских людей в Великую Отечественную войну и современным героям. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Мобильные выставки Центра посвящены жизни и подвигу советских людей в Великую Отечественную войну и современным героям. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ» ДЛЯ КАЖДОГО

Накануне Дня Победы Центр патриотического воспитания организовал целую серию мобильных выставок и экспозиций в рамках проекта «Живая память».

В переходах станции метро «Красный проспект» можно увидеть экспозицию «Вооруженные любовью. Артисты на войне», организованную совместно с Российским военно-историческим обществом. Там же разместили экспозицию «День Победы! 9 мая 1945 года в Новосибирской области» на основе материалов Государственного архива Новосибирской области. Выставка «Вооруженные любовью. Артисты на войне» доступна также посетителям пригородного вокзала Экспресс-пригород.

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный работает мобильная выставка «Юные защитники Родины». А в помещении Новосибирского автовокзала можно посмотреть выставку «Женщины на войне. 1941 - 1945».

В ТЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе разместилась экспозиция «Герои и подвиги» об участниках специальной военной операции.

Кстати, формат всех выставок - передвижной. Если вы хотите разместить экспозицию на своей территории, отправьте заявку на адрес электронной почты Центра: gky_patriot@nso.ru.

Обо всех проектах и мероприятиях узнавайте на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo, https://t.me/patriotnsoo.

БИЗНЕС-ПРЕССПатриоты 54