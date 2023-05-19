«Я мог остаться инвалидом»: история пациента, который заболел COVID, а в итоге узнал, что у него хроническая обструктивная болезнь легких

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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - это хроническое воспалительное заболевание, которое характеризуется поражением бронхов, легочной паренхимы и легочных сосудов с развитием малообратимой бронхиальной обструкции, эмфиземы легких, легочной гипертензии. Обструкция переводится с латинского как «препятствие» и приводит к прекращению нормального функционирования легких, затруднению дыхания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ХОБЛ занимает третье место среди ведущих причин смерти в мире: ежегодно от ХОБЛ умирают около 3 миллионов человек. В России, по экспертным оценкам, общее количество пациентов с ХОБЛ может достигать 11 - 14 миллионов человек. Опасность заболевания в том, что на ранних стадиях оно может оставаться недиагностированным.

ОПАСНАЯ СТАТИСТИКА

- В Новосибирской области болезни органов дыхания занимают первое место по первичной заболеваемости и второе место по общей заболеваемости. В структуре болезней органов дыхания самое распространенное - это бронхиальная астма, на нее приходится примерно 56 тысяч случаев. Хроническая обструктивная болезнь легких зарегистрирована у более 15 тысяч пациентов и ежегодно выявляются 2,5 - 3 тысяч случаев впервые, - объясняет главный пульмонолог Новосибирской области доктор медицинских наук Любовь Куделя. И это далеко не истинная цифра, больных с ХОБЛ значительно больше. Выявить ранние проявления заболевания достаточно сложно, потому что требует комплексного обследования, особенно у лиц с с диагнозом «хронический бронхит».

Любовь Куделя отмечает опасную статистику: около 60% пациентов с диагнозом ХОБЛ имеют тяжелую степень заболевания. Как правило, к врачу они обращаются только тогда, когда появляются выраженные симптомы: одышка, снижение физической активности, постоянный кашель. А это свидетельствует о значительных вентиляционных нарушениях легких.

Доктор медицинских наук, главный пульмонолог Новосибирской области Любовь Куделя. Фото: https://oblmed.nsk.ru

По словам Любови Михайловны, причина высокой распространенности ХОБЛ являются: курение как активное, так и пассивное, плохая экология, загазованность воздуха, копоть, пыль и прочие факторы, в том числе профессиональные.

Дополнительным фактором риска стала и коронавирусная инфекция. Пациенты с ХОБЛ являются одной из наиболее уязвимых групп населения.

- Коронавирусная инфекция вызывала обострения ХОБЛ с развитием выраженной дыхательной недостаточности, что требовало госпитализации, и нередко в отделения неотложной терапии и реанимации. У пациентов с ХОБЛ чаще возникала потребность в искусственной вентиляции легких. Достаточно часто хроническая обструктивная болезнь легких, если не проводится адекватная терапия, приводит к инвалидизации и нередко заканчивается летальным исходом, - подчеркивает главный пульмонолог Новосибирской области Любовь Куделя.

«ТЕПЕРЬ ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ СО МНОЙ ДО КОНЦА ЖИЗНИ»

Василий переболел коронавирусом во время второго пика пандемии в России. Еще во время болезни заметил, что она протекает крайне тяжело: повышенная температура тела, постоянный резкий кашель и сильные боли в грудной клетке. Лечение продолжалось около трех недель. Однако, когда пришел отрицательный тест, он не чувствовал себя полностью здоровым. Первое время после выхода из карантина не обращал внимания на продолжающиеся боли в грудной клетке, ссылаясь на остаточные симптомы COVID. Но спустя месяц родственники отправили Василия к врачу, так как состояние его здоровья только ухудшалось. Тогда 45-летний мужчина даже не подозревал о том, что коронавирус не прошел для него бесследно. Изначально врач назначил пациенту дополнительную диагностику, результаты которой подтвердили диагноз: хроническая обструктивная болезнь легких.

- О ХОБЛ я впервые услышал в кабинете врача. Мне объяснили, что теперь это заболевание со мной до конца жизни. Врач сказал, мне очень повезло, что болезнь удалось обнаружить вовремя: без лечения она прогрессировала бы и дальше. В итоге я мог бы остаться инвалидом, - поделился Василий.

Сейчас мужчина регулярно наблюдается у пульмонолога, который назначил Василию программу лечения. Однако специалисты напоминают, что успех в лечении зависит не только от врача, но и от самого пациента: для минимизации риска обострений необходимо придерживаться здорового образа жизни и отказаться от курения.

Главный пульмонолог региона подтверждает: пациенты с ХОБЛ действительно более подвержены осложнениям при коронавирусе, так как у них уже есть дисфункция иммунной системы, нарушение проходимости бронхов, а это факторы риска тяжелого течения ковида.

- При заболевании ковидом у пациентов с ХОБЛ осложнения возникали в 100% случаев. Коронавирус не является причиной появления ХОБЛ, но он может стать причиной обострения этого заболевания, - поясняет Любовь Куделя.

«В БОРЬБЕ С ХОБЛ НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД»

По мнению главного пульмонолога Новосибирской области, хроническая обструктивная болезнь легких - заболевание, для борьбы с которым требуется комплексный подход.

Врач считает, что для решения проблемы недостаточно работать над одной из причин, приводящих к заболеванию.

- Прежде всего необходимо улучшать экологию, сокращать выбросы от автомобилей и промышленных производств. Необходим отказ от курения не только сигарет, но и кальянов, вейпов. Важным фактором успеха в борьбе с распространенностью ХОБЛ будет являться повышение информированности об этом заболевании не только среди населения, но и среди врачей, - уверена Любовь Куделя. - Часто ранние проявления хронической обструктивной болезни легких не заметны и заболевание выявляется уже на третьей и четвертой степени, когда предотвратить его уже невозможно.