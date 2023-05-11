«За каждую бумажку подельники просили по 3000 рублей»: владелец типографии продал оперативникам 52 фальшивых стодолларовых купюры

Сейчас Брюханов и Голдырев находятся под домашним арестом. Фото: Мария НОВИКОВА

Предполагаемые фальшивомонетчики, которые продали оперативникам ФСБ 52 липовые стодолларовые купюры, предстали перед судом в Новосибирске. Процесс стартовал в Центральном районном суде. На скамье подсудимых оказались Вячеслав Брюханов и Олег Голдырев. Обоим по 58 лет. ранее не судимы. У Брюханова до недавнего времени была типография прямо в центре города. Часть оборудования располагалась в гараже на улице Орджоникидзе, другая - в подвале дома, где он живет. Печатные станки выглядели непрезентабельно и считались давно списанными, но работали исправно. Судя по запасам бумаги, производство было масштабным. Но помимо легальной продукции, по версии следствия, там печатали и фальшивые деньги.

- Брюханов и Голдырев обвиняются по ч.1 ст.186 УК РФ за изготовление поддельной иностранной валюты в целях сбыта, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Центрального района Елена Киреева.Брюханова, помимо прочего, силовики регионального УФСБ уличили в изготовлении фальшивок на продажу и хранении поддельной валюты в крупном размере. Но сам фигурант, пойманный с поличным, до сих пор настаивает на своей невиновности.

Во время обысков у обвиняемых изъяли 127 готовых стололларовых банкнот. Фото: УФСБ НСО.

- Я делал сувенирные вымпела, вымпела для автомобилистов. Все, что было изъято - это недоделанное. Сувенирную продукцию выдавать за банкноты, я считаю, это абсурд, - пояснил Вячеслав Брюханов свою позицию, отвечая на вопрос судьи.Второй участник процесса - Олег Голдырев - в приватной беседе с журналистами приоткрыл детали операции. Сначала покупатели, оказавшиеся оперативниками, взяли у них на пробу 200 баксов. Когда качество подделок их устроило, заказали еще 50 банкнот, номиналом по 100 долларов. На сбыте фальшивок подельников и взяли. Сделка прошла под контролем силовиков и полиции.

Оперативники обнаружили печатные станки, листы с отпечатанными заготовками денег, пресс, клише, негативы. Фото: УФСБ НСО.

Во время обысков у обвиняемых изъяли печатные станки, листы с отпечатанными заготовками денег, пресс, клише, негативы, краски, химические реактивы и 127 готовых стололларовых банкнот. За каждую бумажку подельники просили с покупателей по 3000 рублей, дороговато для обычной сувенирки. По сути подделки стоили по цене в два раза меньше курса доллара.Если вину печтаников докажут, им могут грозить реальные сроки. Несколько месяцев после задержания мужчины провели в СИЗО и возвращаться в застенки не хотят. Сейчас Брюханов и Голдырев под домашним арестом. С помощью адвокатов они пытаются добиться оправдания в суде.

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