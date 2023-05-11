«Я раздражал сам себя»: житель Новосибирска сбросил 33 килограмма за 9 месяцев

Парень скинул 33 килограмма. Фото: предоставлено Никитой Ворониным/Александр ТИМУКИН

27-летний Никита Воронин работает пиар-менеджером и параллельно учится в университете. Сейчас сложно представить, что раньше парень весил больше центнера. Благодаря силе воле и дикому желанию похудеть он смог сбросить 33 килограмма и измениться до неузнаваемости. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

ЕЛ И ИГРАЛ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

Никита родом из Якутии, именно там в старших классах у мальчика начали появляться лишние кило. Сейчас парень винит во всем стресс переходного возраста и сложную учебу.

Никита любил поесть. Фото: предоставлено Никитой Ворониным

- Жизнь подростка трудна, к тому же я совсем не занимался спортом. В основном сидел дома. Вот оно и вылезло боком, а точнее, мне в бока, - рассказал КП-Новосибирск Никита Воронин. - В 23 - 24 года я стал весить 104 килограмма при росте 180 сантиметров.

Окончив школу, парень поступил в местный колледж на логиста. Ходил из дома на учебу пешком и уже ощущал груз лишнего веса. Приходилось тратить силы даже для того, чтобы просто завязать шнурки.

Парень весил 118 килограммов. Фото: предоставлено Никитой Ворониным

- У меня было много комплексов. Все они были социального характера. Меня волновало, что обо мне подумают другие. Я все чаще оставался дома. Ел, играл в компьютерные игры, смотрел фильмы. То есть я делал все, что можно было делать дома, - вспоминает парень.

Домоседство дало о себе знать, и осенью прошлого года Никита достиг своего максимального веса - 118 килограммов.

УТРОМ - ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ, ВЕЧЕРОМ - КУРИЦА И ОВОЩИ

К тому времени парень уже окончил колледж, решил поступить в университет и выучиться на пиарщика. Взял жизнь в свои руки, переехал в Новосибирск, поступил в вуз. Правда, решение похудеть пришло не сразу.

- Я раздражал сам себя, мне не нравилось отражение в зеркале. В конце концов психанул и пошел в зал. Начал заниматься с тренером еще в 2020 году, но потом заболел ковидом и слег дома. Болезнь перенес тяжело, - говорит Никита. - У меня было дикое потоотделение, легкие были поражены на 60%. Болезнь дала небольшие осложнения на сердце.

Парень вернулся в зал после ковида. Фото: Александр ТИМУКИН

Когда выкарабкался, студент твердо понял, что от лишнего веса нужно избавляться раз и навсегда. Пошел к эндокринологу и скорректировал свое питание.

- Я отказался от сладкого, алкоголя, фастфуда. Максимум, что позволял себе - пиццу, и то по праздникам. В интернете никаких диет не искал. Врач прописала пить магний и восстанавливать сон, чтобы улучшить метаболизм. После того как я выполнил это задание, меня уже не тянуло на сладкое, я восстановил нервную систему, - описывает первый этап новосибирец. - За два месяца до возвращения в зал я скинул вес до 111 килограммов.

Сейчас Никита откровенно называет свой рацион скудным. Его составил тренер по питанию. Набор продуктов невелик: курица, огурцы, зеленый лук, яйца.

- Утром я съедал два яйца и кусочек черного хлеба. На обед - гречка с курицей. На ужин - курица и овощи, - перечисляет парень.

«ХОЧУ ИСКУПАТЬСЯ»

В ноябре прошлого года Никита предпринял вторую попытку вернуться к тренировкам. В месяц он начал сбрасывать около 3 килограммов. Чем дальше шел процесс похудения, тем сложнее становилось, но парень не сдавался.

- В основном меня испытывали одногруппники. Кто-нибудь мог, например, сесть со мной рядом и специально начать есть фастфуд. Это раздражало. А когда я выходил из университета и шел на остановку, получалось, что иду в сторону пиццерии. И меня подкалывали, мол, я иду за пиццей и вся моя диета закончилась, - добавляет Никита.

Никита планирует сбросить еще 5 килограммов. Фото: Александр ТИМУКИН

Несмотря на подколки со стороны студентов, Никите удалось сбросить 33 кило. Сейчас он весит 85 килограммов и планирует сбросить еще 5.

- Я уже ушивал штаны, придется делать это еще раз. Теперь я могу покупать себе красивую одежду. Стал наглее и увереннее в себе. И меня очень тянет искупаться: я не делал этого 4 года, - признается молодой человек.

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