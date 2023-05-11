Солнце сойдет с ума: синоптики озадачили уточненным прогнозом погоды в Новосибирске на лето 2023

Лето будет хоть и жарким, но очень дождливым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Май удивил новосибирцев контрастом: за одну неделю температура поднималась до +29 и опускалась до нуля. Будет ли таким же лето, дождей нам ждать или зноя? На этот вопрос отвечают синоптики. Они дали уточненный прогноз погоды в Новосибирске на лето 2023.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», аномальной жары ждать не стоит. В июне средняя температура составит +19… +24. Большую часть месяца будет светить солнце, но вначале пройдут дожди. Очень дождливым ожидается июль, особенно его первая и третья декады. Средняя температура во втором летнем месяце вырастет до +24… +26. Август же будет очень мягким и теплым, средняя температура понизится до +17… +22.

Сайт «Ну и погода» надежд не дает. Судя по его данным, почти все лето новосибирцы проведут с зонтиком в руках. Так, в первые 10 дней июня температура поднимется до +26… +29. Во второй декаде нас ждут температурные качели: в отдельные дни будет до +30, в другие - прохлада около +15. Первые две декады почти каждый день, несмотря на жару, будет идти дождь. Лишь к концу месяца температура станет стабильнее, около +22… +25, а из-за туч выглянет солнце.

Похожая картина будет и в июле. Почти каждый день до самого конца месяца нас ждет жара до +25… +32. Но первую и последнюю недели Новосибирск будут топить ливни. Частые дожди будут продолжаться до середины августа. Температура в последний летний месяц снизится до +18… +23, хотя в отдельные дни будет подниматься до +26… +28. Конец августа будет солнечным и более прохладным, с температурой около +16… +21.

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