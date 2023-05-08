Подарок телепата был будто заговорен, нацисты приходили в ужас: как Вольф Мессинг предсказал дату Великой Победы и подарил «магический» самолет фронту

В Новосибирске Мессинг сделал два предсказания о том, когда закончится война. Фото: Алена МАРТЫНОВА/bsk.nios.ru

С Новосибирском связана легенда, которую из уст в уста передают краеведы, экскурсоводы, сотрудники музеев. В годы Великой Отечественной войны сюда был эвакуирован иллюзионист Вольф Мессинг. Его выступления собирали полные залы, а главным номером было чтение мыслей зрителей и предсказания будущего. Самое важное его предсказание - дата Победы, оно подарило надежду тысячам зрителей. Но было ли это предсказание на самом деле или до нас дошла красивая легенда? Корреспонденты КП-Новосибирск узнали у историков.

ЧАРОДЕЙ СТРАНЫ СОВЕТОВ

В 1940-х годах Вольф Мессинг уже стал знаменитостью в СССР. Легенда гласит, что он родился в 1899 году на окраине Варшавы в бедной еврейской семье, а в 11 лет сбежал из дома в Берлин. Там прямо на улице у него случился голодный обморок. В больнице мальчик почти двое суток пролежал в состоянии летаргического сна. А когда очнулся, доктор, в то время известнейший невропатолог Абель, открыл в мальчике дар провидца и начал рассказывать ему о психиатрии, гипнозе и телепатии. Он сделал Мессинга своим учеником и тренировал его читать на расстоянии мысли незнакомцев на улице. Вскоре «медиум» со своими «психологическими опытами» - так назывались его эстрадные номера - снискал славу в Европе. А в 1939 году ему пришлось бежать в СССР. Отца, братьев и родственников Мессинга арестовали и расстреляли, но самому провидцу удалось избежать страшной участи.

На новой родине Вольф Мессинг стал крайне популярен, причем не только у зрителей. По легендам, он даже встречался со Сталиным и давал ему консультации. А после того, как Мессинг предрек разгром Германии, Гитлер объявил на него охоту.

ДВЕ ДАТЫ

- В годы войны Мессинг попал в Новосибирск в эвакуацию по линии Госконцерта как артист. Жил он в Доме артистов на улице Фрунзе, выступал перед рабочими на заводах, в госпиталях. Предсказание о конце войны слышали не то в госпитале, не то чуть ли не на сцене оперного театра (он тогда хоть и был закрыт для публики как театр, но там часто проходили собрания и концерты). Отвечая на вопрос одного из посетителей о дате окончания войны, Мессинг назвал только число - 8 мая. Через несколько дней, отвечая на аналогичный вопрос, назвал год - 1945-й, - рассказал КП-Новосибирск краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Одному из посетителей удалось побывать на обоих выступлениях. Он, в свою очередь, объединил ответы и поведал друзьям заветную дату, те рассказали другим. Так новосибирцы первыми в мире узнали о Дне Победы.

Есть у этой истории один существенный минус: как и со встреч со Сталиным, с этих выступлений не осталось никаких документов. Но красивая легенда о пророчестве, подарившем тысячам зрителей надежду, жива до сих пор.

Кстати, есть любопытный факт, который историки сомнению не подвергают. В Новосибирске Мессинг встретил свою будущую жену, Аиду Михайловну Раппопорт. Она зашла к нему в гримерку, представилась и сказала, что ассистентка артиста плохо справляется со своей работой, а она, Аида, блестяще ее заменит. Ясновидящий понял: это судьба. И на следующем представлении бойкая женщина помогала ему на сцене, а после стала его женой. Вместе они прожили до 1960 года, до самой смерти Аиды. Больше Мессинг не женился.

ПОДАРОК ФРОНТУ

Летчик Константин Ковалев вместе с дарителем самолета. Фото: Музей Новосибирска

Связана с именем Мессинга и еще одна легенда. В 1942 году он увидел в газете портрет балтийского летчика Константина Ковалева и прочитал указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Вольф Григорьевич решил на собственные сбережения купить истребитель и подарить его летчику-асу. Вскоре Ковалев получил новенький Як-7, на котором было написано: «За победу!» и ниже: «Подарок от советского патриота профессора В. Г. Мессинга балтийскому летчику, Герою Советского Союза К. Ковалеву».

Ковалев тепло вспоминал об этой встрече на заводе имени В. П. Чкалова, где профессор произнес торжественную речь.

- Мне бесконечно дороги моя Родина, ее свобода, ее честь и независимость. Выполняя свой долг, я решил на личные сбережения построить самолет и подарить его Герою Советского Союза капитану Константину Федотовичу Ковалеву, - говорил Мессинг. - Товарищ Сталин разрешил осуществить мое желание. Самолет построен. Вручаю его тебе, сын мой Костя. Бери его и бей врага, чтобы советская земля и небо были навсегда свободными от немецких оккупантов. Гневом к врагам нашим, любовью к родимой Отчизне благословляю тебя на месть, на победу…

На этом Яке летчик сбил 33 немецких аса. Подарок телепата был как будто заговорен, одно его имя, написанное на борту, наводило на нацистов ужас.

В 1944 году медиум подарил Красной армии второй самолет - так он пишет в собственных мемуарах. Правда, не все историки верят в искренний патриотизм гастролера. Говорят, тот неохотно расставался с гонорарами с концертов и согласился делиться лишь после долгого разговора с сотрудниками НКВД.

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