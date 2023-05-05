В Новосибирске 10-летний школьник поднимает штангу весом 50 килограммов

Лев занимается пауэрлифтингом. Фото: предоставлено Татьяной Епочинцевой/скриншот из видео

10-летний Лев Епончинцев только начинает делать первые шаги в пауэрлифтинге. При этом его показатели впечатляют: он приседает с 30 кило на плечах, жмет лежа 22,5 килограмма, а его становая тяга… 50 килограммов!

КП-Новосибирск поговорила с мамой мальчика, его тренером и с самим Львом. Зачем родители отдали ребенка в такой вид спорта в столь раннем возрасте?

НАЧИНАЛ С ОТЖИМАНИЯ И ПРЫЖКОВ

Татьяна Епончинцева признается: их семья не очень спортивная. Льва решили приобщать к любому виду активностей, чтобы дома в четырех стенах не сидел.

- Спортзал находится недалеко от дома, и мы вообще привели его туда, просто чтобы покрутил педали и побегал на дорожке. До этого он занимался карате, фехтованием, спортивной гимнастикой. Но ему ничего не нравилось, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама Льва.

Лев учится в четвертом классе. Фото: Предоставлено Татьяной Епочинцевой

В тренажерном зале мальчик задержался. И судя по всему, его впечатлили мускулистые пауэрлифтеры-богатыри. Самое любимое упражнение школьника - становая тяга. Тренер рассказал, как ребенок дошел до такой «тяжелой» жизни.

- Лев пришел ко мне заниматься, когда ему было 9 лет. Сначала выполнял легкие упражнения: приседания, выпады, прыжки, отжимания. Никакого веса не было. Лев выполнял все достаточно технично, хватало одного раза показать, и он запоминал. Так я и решил предложить ему попробовать себя в пауэрлифтинге, - объяснил КП-Новосибирск Роман Рогожкин, тренер команды LEGION федерации WPC.

«ПАУЭРЛИФТИНГ - ЭТО ХОББИ»

Лев начал заниматься с легкой 12-килограммовой штангой. Понемногу постигал азы взятия, правильного приседа. Мальчик пробовал себя на локальных соревнованиях и получал грамоты. Мама гордилась.

Лев счастлив! Фото: Марина КУРИЛИНА

- Лев рассказывает о своих достижениях на тренировках. Говорит, что 35 килограммов поднял, а я думаю: «Так это же еще около 15 кило - и мой вес». Бабушки за голову хватались первое время, мол, куда ребенка отдали, но потом смирились, - говорит мама Льва.

Первые серьезные соревнования школьника прошли в феврале. Мальчик признается, что немного нервничал перед выходом, как и его мама.

Лев делает становую тягу. Фото: предоставлено Татьяной Епочинцевой

- Я тоже волновалась на самых первых соревнованиях. Настраивала его, что вся семья за него и его результат для нас лучший. Была очень удивлена, когда к нему такие взрослые мужчины подходили, за руку здоровались. Очень гордилась сыном! - добавляет Татьяна. - Сын занял второе место.

с медалью: Медаль юного спортсмена. Фото: Олеся ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ

Сейчас вес мальчика 35 килограммов, а рост - 141 сантиметр. Питание не изменилось. Как и все дети, он любит и мясо, и сладости. Не так давно проходили еще одни соревнования, и в них Лев участвовал уже без особого волнения. Он завоевал второе место, в его возрастной категории были ребята, которые справились с более тяжелыми штангами. Но мальчик не расстраивается, свою жизнь он планирует связать не со спортом.

Жим от груди - одно из непростых упражнений. Фото: предоставлено Татьяной Епочинцевой

- Пауэрлифтинг - это мое хобби. Им и останется. А в будущем я мечтаю стать архитектором! - гордо заявляет Лев.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Что же думают ортопеды? Все-таки такие серьезные систематические нагрузки для столь юного организма не предназначены природой. КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Вячеславу Новикову, начальнику научно-исследовательского отделения детской и подростковой вертебрологии НИИТО, врачу - травматологу-ортопеду.

- Отношение к пауэрлифтингу и атлетизму у нас исключительно положительное. Однако мальчикам лучше воздерживаться от этого вида спорта до 15 - 16 лет. До этого возраста у парней растет позвоночник, а сам этот процесс начинается в 13 лет. Если ребенок получит в этот период травмы, которые не всегда симметричны, то в позвоночнике могут появиться деформации. К 16 годам позвоночник уже будет лучше сформирован, и такой вид спорта только укрепит его и хорошо повлияет на здоровье молодого человека в будущем, - прокомментировал КП-Новосибирск Вячеслав Новиков.

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