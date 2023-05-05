«Свой код будущего»: в Карасуке провели межрайонный патриотический форум

Форум «Свой код будущего» прошел в Карасуке 27 и 28 апреля. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

По словам директора Центра патриотического воспитания Аллы Данилевской, форум стал эффективной площадкой по обмену мнениями, эффективными практиками, позволил участникам познакомиться с актуальными тенденциями и современными технологиями в сфере патриотического воспитания.

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА

В первый день форума прошло большое пленарное заседание, после которого участники продолжили обсуждение по выбранным для себя направлениям на практических семинарах, мастер-классах. Второй день был посвящен тренингам.

В насыщенной программе форума было место тренингам и играм. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

- Самая главная задача - зацепить в первую очередь молодежь, заинтересовать. Обсуждения должны были всколыхнуть педагогов, ведь от них многое зависит: какие знания и как именно они передадут школьникам, - рассказал «Комсомольской правде» первый заместитель главы администрации Карасукского района Сергей Шитвин. - В форуме приняли участие представители Краснозерского района, приехали эксперты из Новосибирска, что для нас очень приятно и важно. В нашем форуме участвовала директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская вместе со своим заместителем Еленой Гусишной. Они представили доклад про 10 граней патриотизма и провели стратегическую сессию, где разбирали реализацию этих граней на практике. Считаю, мероприятие было очень важным и нужным для всего региона!

Концепция «10 граней патриотизма» является основной базой в работе по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. Форумчане отметили актуальность рассмотрения ее именно с практической точки зрения. Алла Данилевская рассказала о возможностях реализации каждой из 10 граней на примерах работы Центра и его партнеров, которые можно транслировать на весь регион.

Директор Центра Алла Данилевская провела стратегическую сессию, где разобрали практическое применение 10 граней патриотизма. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

- Патриотизм не ограничивается только любовью к Родине, это многогранное и всеобъемлющее понятие. Поэтому в современной концепции по патриотическому воспитанию выделено 10 ключевых направлений: педагогика, культура, медиа, служение Отечеству, спорт, наука, семья, история, экология, добровольчество. Грани патриотизма - сферы проявления патриотического мировоззрения, которые, с одной стороны, выступают областями выражения патриотизма, с другой - инструментами его формирования, - отметила в своем выступлении Алла Данилевская.

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

Не все эксперты смогли посетить форум лично, поэтому присоединились по видеосвязи. Директор архива Новосибирской области Дмитрий Симонов рассказал, как учреждение может помочь в изучении истории, в том числе периода Великой Отечественной войны. Ценной информацией поделилась эксперт Центра патриотического воспитания, заместитель начальника экспедиции «Поиск-МГИВ» Анжела Смирнова: она недавно вернулась с открытия Всероссийской акции «Вахта Памяти», где обсуждали законодательную базу и актуальные вопросы поискового движения.

В форуме приняли участие представители и молодежи, и старшего поколения. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

По отзывам участников и гостей мероприятия, форум дал ценное общение, знания и желание развивать патриотику в регионе не для галочки, а эффективно, современно, интересно.

Напомним, что форум «Свой код будущего» организовали на средства, выделенные в рамках конкурса стартапов «Со мной регион успешнее» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Основная задача конкурса - помочь активным гражданам решать социально значимые проблемы.

Обо всех проектах и мероприятиях узнавайте на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo, https://t.me/patriotnsoo.