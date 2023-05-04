«Женщина, вы дебильная?»: сибирячка с ребенком устроила разборки с таксистом прямо в машине и сняла видео

Водитель вез пассажирку с ребенком. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске пассажирка пожаловалась на хамское поведение водителя такси. Инцидент произошел днем 4 мая. Екатерина забирала шестилетнюю дочку из села Толмачево от бабушки, ехали в Новосибирск.

- Дочка заболела, и мне надо было привезти ее домой, в город. Мы сели в машину, и я попросила водителя закрыть окно, потому что ребенку дует. Потом уточнила, как лучше рассчитаться - наличными или картой. Он нервно ответил, мол, на карту лучше. После я попросила его поехать по другой дороге, где пробок поменьше. Дочке было очень плохо, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, пассажирка.

По словам женщины, эта просьба стала точкой ссоры, шофер начал материться и оскорблять ее.

- Он сказал, что я какая-то неадекватная, несу всякий бред и мне, видимо, не с кем дома поконфликтовать, поэтому я начала ругаться с ним. Естественно, я начала все снимать на камеру. Ну ведь это не дело! - возмущается пассажирка.

«УГОМОНИСЬ БЫСТРО, КОЗЕЛ!»

Видео разговора таксиста и сибирячки есть в распоряжении редакции КП-Новосибирск. Водитель сначала старался реагировать на все замечания пассажирки спокойно, но потом перешел на оскорбления. Что произошло между взрослыми люди на самом деле, доподлинно неизвестно, но вот один из диалогов, который состоялся в машине и попал на камеру.

- Будьте добры, повторите, пожалуйста, что вы сейчас сказали. Вы только что говорили, что записывали нас с ребенком и фотографировали. Вы не имеете права этого делать!

- Я видела! - влезает в разговор взрослых девочка.

- На скандал не провоцируйте. Вам дома не с кем поцапаться, и вы к водителю такси пристали, - отвечает водитель, и тут, как назло, у него звонит телефон.

- Водитель говорит по телефону! Вот еще одно нарушение. Вы записывали наш разговор?

- Конечно. И фото, и видео.

- Мы не разрешали…

- Женщина, вы дебильная? Вот сколько я в такси работаю, а таких не встречал.

Интересно, что в разговор периодически влезала дочка Екатерины и в ходе разборок девочка выдала шоферу: «Быстро угомонился, козел!»

- Дочка своим хриплым голоском пыталась меня защитить. Ей было плохо, а приходилось еще и скандал такой слушать. Дочка даже заплакала потом, - объяснила КП-Новосибирск поведение шестилетнего ребенка женщина.

Как говорит Екатерина, до дома они все-таки доехали. После она позвонила в службу поддержки такси.

- Мне сказали, что разберутся в ситуации и перезвонят через несколько дней, - уточнила пассажирка.

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